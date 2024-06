Plötzlich Steam-Bestseller: Sandbox-Survival-Spiel legt Traumstart hin

Kurz nach dem Release mischt ein brandneues Survival-Spiel die Steam-Bestseller auf. Der Open-World-Hit Soulmask etabliert sich ganz weit oben in den Charts und heimst zusätzlich auch noch positive Bewertungen ein.

Soulmask hat am 31. Mai 2024 die Early-Access-Phase auf Steam begonnen und kann einen echten Traumstart feiern. Das Sandbox-Survival-Game verdrängt diverse Hochkaräter auf die hinteren Plätze und kommt bei Spielern angesichts zahlreicher positiver Wertung offensichtlich richtig gut an.

Soulmask: Survival-Spiel sorgt auf Steam für Furore

In Soulmask müsst ihr euch euren eigenen Stamm aufbauen und in der harschen, von Barbaren und mystischen Monstern bevölkerten Welt überleben. Ihr könnt Gebäude bauen, Stammesmitglieder rekrutieren und Produktionslinien etablieren, damit sich euer Clan weiterentwickelt. Magische Masken verleihen euch Kräfte, die ihr im Kampf gegen eure Feinde wie zum Beispiel andere Stämme einsetzen könnt. Dabei seid ihr nicht an einen Protagonisten gebunden, sondern könnt zwischen euren Mitgliedern hin und herwechseln, die jeweils unterschiedliche Charaktere, Talente und Vorlieben aufweisen.

Schaut euch hier den Trailer für Soulmask an:

Soulmask: Early Access Launch Gameplay Trailer

Soulmask könnt ihr sowohl im Singleplayer- als auch im Koop- oder PvP-Modus spielen. Die ersten rund 1.800 Bewertungen hinterlassen auf Steam ein sehr positives Bild. Falls euch das Sandbox-Survival-Spiel interessiert, könnt ihr es noch bis zum 6. Juni 2024 für 26,99 Euro statt 29,99 Euro ausprobieren (auf Steam ansehen).

Soulmask CampFire Studio

Neuer Steam-Bestseller: Survival-Spiel erobert die Charts

Zum Early-Access-Start springt Soulmask auf Platz 3 in den Steam-Charts – damit muss es sich nur dem Steam Deck und dem Shooter-Dauerbrenner Counter-Strike 2 geschlagen geben. Namhafte Highlights wie Destiny 2, Diablo 4 und Elden Ring müssen sich dagegen hinten anstellen. (Quelle: Steam)

Ein anderes Open-World-Survival-Game ist auf Steam derzeit reduziert und ebenfalls in den Charts zu finden:

