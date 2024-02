Plötzlich wieder Steam-Bestseller: Zwei Jahre altes Open-World-RPG ist zurück

Elden Ring ist zurück! Nicht nur erscheint in wenigen Monaten der DLC Shadow of the Erdtree, das Open-World-RPG hat es in diesem Zuge auch geschafft, sich wieder durch die Steam-Bestseller zu wüten und sich einen Spitzenplatz zu sichern.

Elden Ring Facts

Elden Ring ist wieder ein Steam-Bestseller

Fast genau zwei Jahre liegt die Veröffentlichung von Elden Ring (Test) zurück. Im Frühjahr 2022 hatte man das Gefühl, dass die gesamte Gaming-Community kaum etwas anderes spielt. Mit der Zeit flachte der Hype langsam ab – nun scheint er jedoch wieder entbrannt zu sein.

Anzeige

Das dürfte an der großen Enthüllung des DLCs Shadow of the Erdtree liegen. Vor Kurzem veröffentlichte Bandai Namco nicht nur den ersten Trailer des Zusatzinhalts, sondern kündigte zeitgleich auch an, wann sich die Fans auf den Nachschub stürzen können. Am 21. Juni 2024 ist es soweit. Zudem wurden die Tore für Vorbesteller geöffnet.

Und genau das sorgt gerade dafür, dass Elden Ring gleich zwei Mal in der Steam-Bestseller-Liste auftaucht. Denn während das Hauptspiel aktuell tapfer die Bronzemedaille verteidigt, liegt der DLC auf Platz 4 nur knapp dahinter. Lediglich Sonys neuer Third-Person-Shooter Helldivers 2 und die Diablo-4-Alternative Last Epoch verkaufen sich allem Anschein nach noch besser (Quelle: Steam).

Anzeige

Einem Rabatt hat Elden Ring diesen Anstieg übrigens nicht zu verdanken. Das Hauptspiel und der DLC werden aktuell beide auf Steam zum Vollpreis von 59,99 Euro bzw. 39,99 Euro angeboten.

Ihr habt den Trailer zum Elden-Ring-DLC noch gar nicht gesehen? Dann wird es höchste Zeit, dass ihr das nachholt:

Elden Ring Shadow of the Erdtree – offizieller Gameplay-Reveal-Trailer

DLC-Ankündigung boostet Steam-Spielerzahlen

Ein kurzer Blick in die aktuellen Steam-Spielerzahlen von Elden Ring beweist: Die DLC-Ankündigung macht sich auch hier bemerkbar. Aktuell sind fast 70.000 Spieler gleichzeitig dabei, die Spielwelt zu erkunden und sich von Bossen immer wieder aufs Neue in den Boden stampfen zu lassen. Zum Vergleich: In den Wochen davor lag der Spieler-Peak immer zwischen 40.000 und 50.000 (Quelle: SteamDB).

Anzeige

Wenn der DLC zum Open-World-RPG im Sommer erscheint, dürfte dieser Wert wieder in die Hunderttausende gehen. Ob es Elden Ring jedoch schafft, seinen eigenen Rekord von über 950.00 gleichzeitigen Spielern zu toppen, bleibt abzuwarten.

Wer noch etwas Souls-Futter braucht, um sich die Wartezeit auf den Elden-Ring-DLC zu verkürzen, wird hier fündig:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.