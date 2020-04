In den letzten Wochen haben viele von uns deutlich mehr Zeit und so auch die Möglichkeit, versteckte Talente zu entdecken. So fiel einem Pokémon-Fan auf, dass er zuckersüße Drinks zaubern kann, die jeden Trainer neidisch machen werden.

Reddit-Nutzer miscellaneousmao wurde kürzlich sehr kreativ und zauberte als waschechter Pokémon niedliche Drinks, die auf den Monsterchen Bisasam und Evoli basieren. Sie sind nicht nur farblich gut abgestimmt, die mit Schokolade im Glas-inneren gezeichneten Gesichter lassen die Getränke wirken als stammen sie aus einem waschechten Pokémon-Café. Das Bild haben wir unten für euch eingebunden.

Auch in Animal Crossing: New Horizons kann man sich wie ein Pokémon-Trainer kleiden.

Matcha Bulbatea und Dalgona Coffeevee

Kreative Namen runden die ganze Idee ab. Matcha Bulbatea steht hier für das Bisasam-Getränk. Es handelt sich wohl um Matcha, ein pulverisierter Grüner Tee, der häufig für Teezeremonien genutzt wird und in Süßigkeiten und weiteren Leckereien Verwendung findet.

Dalgona Coffeevee steht für das Evoli-Getränk und geht in die Kaffeerichtung. Dalgona-Kaffee ist ein Getränk, das aus Asien stammt, und vor allem in Südkorea großen Anklang findet. Dort wurde es nach einem heimischen Gebäck benannt, das daran erinnert. Der Trend ist im Augenblick auch hierzulande zu spüren. Farblich auf jeden Fall die richtige Wahl für Dalgona Coffeevee.

Welches Getränk würdet ihr wählen und findet ihr am ansprechendsten? Seid ihr auch schon einmal kreativ geworden und habt etwas Pokémon-bezogenes zubereitet? Erzählt es uns sehr gerne in den Kommentaren.