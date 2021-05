Bildquelle: The Pokémon Company

Es ist schon eine Leistung, ein Shiny-Pokémon zu fangen, doch ein sehr leidenschaftlicher und fleißiger Fan hat es sogar geschafft, alle einzufangen. Damit hat er die Aufmerksamkeit des Entwicklers auf sich gezogen – im positiven Sinne.

Pokémon: Fan besitzt alle 1312 Shinys

Die Shiny-Pokémon wurden in den Spielen der 2. Generation, Pokémon Gold und Silber, eingeführt. Die Chance, einem tatsächlich über den Weg zu laufen, ist gering – etwa 1 zu 8.000. Einen japanischen Fan hielt das allerdings nicht davon ab, jedes einzelne Shiny über mehrere Spiele hinweg zu fangen.

Der Pokémon-Trainer, bekannt als Kyudan, teilte seine Sammlung über Pokémon Home mit der Community. Für diejenigen, die es nicht wissen: Pokémon Home ist eine nützliche mobile App, die verschiedene Spiele wie Schwert und Schild, Pokémon Go und beide Let's Go-Spiele nicht nur miteinander verbindet, sondern auch den Transfer zwischen ihnen ermöglicht. Sie dient außerdem als Pokédex, der es euch erlaubt, all eure Fänge aufzuführen.

Kyudans Liste enthält 1312 Shiny-Pokémon. In dieser Zahl sind mehrere Varianten der Taschenmonsterchen enthalten. Ein Beispiel ist das Schmetterlings-Pokémon Vivillon, das in den Spielen der 6. Generation eingeführt wurde. Von Vivillon gibt es 20 verschiedene Modelle.

Kyudan könnte der Erste sein, der das Ziel erreicht hat, jedes einzelne Shiny-Pokémon zu fangen, das nach der 8. Generation existiert. Inzwischen gibt es annähernd 900 Pokémon und um seine Leistung ins rechte Licht zu rücken, wären im Durchschnitt über 6,5 Millionen Pokémon-Begegnungen nötig, um die Shiny-Sammlung zu vervollständigen.

Pokémon: Entwickler wurde auf ihn aufmerksam

Die Leistung dieses engagierten Fans beeindruckt nicht nur Fans, sondern auch Junichi Masuda selbst. Er ist von dieser Leistung überrascht und gratulierte Kyudan herzlich auf Twitter.

Als eines der Gründungsmitglieder des Entwicklerstudios Game Freak hat Masuda bisher jedes Pokémon-Spiel der Kernserie zusammengesetzt und war bei vielen Spielen sowohl als Designer als auch als Regisseur tätig. Er gründete auch die Masuda-Methode, eine Methode zur schnellen Erlangung von Shiny-Pokémon.

Was sagt ihr zur Leistung von Kyudan? Sammelt ihr selbst Pokémon? Wenn ja, wie viele besitzt ihr inzwischen?