Vor ein paar Tagen teilte die Pokémon Company im Rahmen des „Pokémon Presents“-Events viele Neuigkeiten mit den Fans. In Kürze sollen Nachrichten zu einem „weiteren großen Projekt“ folgen. Übermorgen ist es bereits soweit.

Kürzlich gab es für die Fans der Taschenmonster viele gute Nachrichten. Während eines Livestreams, berichtete das Unternehmen von verschiedenen Projekten wie Pokémon Café Mix und das beliebte Pokémon Snap, außerdem wird mit der niedlichen App Pokémon Smile nun auch auf die Zahnhygiene der Kids geachtet.

Pokémon passen zu so vielen Spielen.

Pokémon: Fans warten gespannt auf die Enthüllung

Bisher kann man leider nur darüber spekulieren, um was genau es sich handelt. Die Projekte der Pokémon Company sind breit gefächert, also ist so ziemlich alles möglich. Eins ist aber sicher – CEO Tsunekazu Ishihara freut sich auf diese Ankündigung, die während eines weiteren Livestreams präsentiert werden soll.

Am 24. Juni wissen wir mehr und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.