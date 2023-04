Der Xbox Game Pass wird regelmäßig um neue Spiele erweitert. Während Konsolen-Besitzer diesmal außen vor bleiben müssen, können sich PC-Spieler auf eine tolle Pokémon-Alternative freuen.

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf Hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jedes Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Jetzt im Game Pass: Süße Pokémon-Alternative für den PC

Es gibt wieder Spiele-Nachschub für den Xbox Game Pass. Der aktuelle Neuzugang ist Cassette Beasts. Das Rollenspiel mit niedlicher Pixel-Optik orientiert sich dabei eindeutig an Pokémon. Anstelle von Pokébällen fangt ihr neue Monster allerdings mit leeren Kassetten. Im Kampf verwandelt ihr euch dann in eines der gefangenen Biester. Es können sogar zwei Monster fusioniert werden, um dann einen ganz neuen Kämpfer zu erschaffen. Cassette Beasts erscheint am 26. April und wird dann direkt in den PC Game Pass aufgenommen. Eine Konsolen-Version soll später folgen.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass für Xbox und PC an:

Loop Hero (ab sofort verfügbar)

Iron Brigade (ab sofort verfügbar)

Ghostwire Tokyo (ab sofort verfügbar)

NHL 23 (ab sofort verfügbar)

Minecraft Legends (ab sofort verfügbar)

Coffee Talk 2: Hibiscus & Butterfly (ab sofort verfügbar)

Medieval Dynastiy (nur Xbox One) (ab sofort verfügbar)

Homestead Arcana (ab sofort verfügbar)

Cassette Beasts (nur PC) (ab 26. April verfügbar)

The Last Case of Benedict Fox (ab 27. April verfügbar)

Redfall (ab 02. Mai 2023 verfügbar)

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Mitte und Ende jeden Monats werden einige Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verlassen den Game Pass Ende April:

Bugsnax (30. April)

Unsouled (30. April)

Destroy All Humans! (30. April)

Dragon Quest Builders 2 (30. April)

Tetris Effect: Conntected (30. April)

Schaut euch hier den Trailer zu Cassette Beasts an:



Cassette Beasts: Ankündigungstrailer

