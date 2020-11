Pokémon-Artikel gibt es wie Sand am Meer, darunter auch zahlreiche Kissen, Decken oder andere gemütliche Dinge. Was noch gefehlt hat, war ein lebensgroßes Safcon in das man sich reinkuscheln kann. Ja, richtig gelesen.

Pokémon Facts

Pokémon jetzt auch zum Einkuscheln

Bandai bringt einen ganz besonderen Artikel auf den Markt – ein menschengroßes Safcon, das ihr euch gut und gern als Deko hinstellen oder auch einfach hineinschlüpfen könnt, wenn es euch beliebt. Bandai spricht von einer Pokémon-Erfahrung, die man „absolut nicht missen möchte“.

Vielleicht möchtet ihr lieber mit Relaxo kuscheln.

Großer Kokon, Großer Preis

Der Safcon-Kokon trägt offiziell den Namen 絶対に出たくない トランセル (dt.: Ich will das Safcon auf keinen Fall verlassen). Der Kokon, der vom gleichnamigen Pokémon inspiriert wurde, ist zum Einkuscheln gedacht und bei einem Maß von rund 1,5 x 0,97 Metern ist das sicherlich auch nötig.

Das gute Stück wird ab April 2021 geliefert und für rund 35.000 Yen (rund 280 Euro) verkauft. Ein stolzer Preis, doch eine neue Möglichkeit, sich mit einem heißen Tee, Kaffee oder Kakao einzukuscheln und es sich mit Anime, Manga oder einem Film gemütlich zu machen.