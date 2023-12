Pokémon Karmesin und Purpur: Im neuen Switch-DLC klebt Poké-Blut an euren Händen

Mit der zweiten Erweiterung für Pokémon Karmesin und Purpur wird das Switch-RPG um neue Abenteuer – und noch wichtiger – um neue Taschenmonster erweitert. Ein neues Feature ermöglicht euch dabei eine ganz neue Verbindung zu euren Pokémon. Das kann allerdings auch schlimme Folgen haben.

Pokémon: Neues Feature macht euch zum Monster

Bisher haben sich Pokémon-Trainer immer hinter ihren treuen Taschenmonstern versteckt. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit einem neuen Feature im zweiten DLC für Pokémon Karmesin und Purpur werdet ihr selbst zum Pokémon – und müsst auch deren Aufgaben übernehmen.

In der Erweiterung mit dem langen Namen „Der Schatz von Zone Null – Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe“ könnt ihr eine Synchronmaschine finden, dank der ihr die Welt aus der Sicht eurer Pokémon erleben könnt (Quelle: The Pokémon Company). Twitter-Nutzer Oshawott zeigt in einem kurzen Video bereits, dass das genauso niedlich aussieht, wie es klingt.

Pokémon-Feature ist eine Gefahr für Shiny-Jäger

Das Leben als Pokémon hat allerdings auch seine Schattenseiten. Plötzlich müsst ihr selbst handgreiflich werden und euch gegen die ganzen Monster erwehren, die euch manchmal ans Leder wollen, aber meistens nur friedlich auf einer Wiese stehen.

Der Kampf funktioniert dabei fast genau wie der Auto-Kampf, mit dem ihr schnell hintereinander viele Duelle gegen wilde Pokémon bestreiten könnt. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied: Die begehrten Shiny-Pokémon werden im Auto-Kampf eigentlich verschont. Schlüpft ihr allerdings selbst in die Rolle eines Monsters, befördert ihr die extrem seltenen Monster kurzerhand ins Jenseits (oder schlagt sie nach offiziellen Pokémon-Regeln k.o.).

Laut Reddit-Nutzer LeStruggler liegt das Problem auch darin, dass ihr in Pokémon-Form jedes Monster angreift, dass ihr anrempelt. Ein Attack-Button würde hier nur im Tutorial existieren, aber danach nicht mehr auftauchen (Quelle: Reddit). Dadurch sei es zu leicht, Pokémon anzugreifen und zu besiegen, bei denen das nicht beabsichtigt ist. Shiny-Jäger sollten das neue Feature also nur äußerst vorsichtig verwenden.

Schaut euch hier den Trailer für Pokémon: Der Schatz von Zone Null – Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe an:

Pokémon – Der Schatz von Zone Null, Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe

