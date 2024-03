Pokémon-Klon am Ende: Steam-Spieler sind maßlos enttäuscht

Seit 2020 können sich Fans in dem Pokémon-ähnlichen MMO Temtem austoben. Nun ist jedoch das Ende der Fahnenstange erreicht, die Entwickler haben das Ende des Spiels angekündigt. Für die Community ist dies ein echter Schock.

Das Ende von Temtem: So soll es mit dem Pokémon-Klon weitergehen

Für viele Pokémon-Fans schien Temtem 2018 das absolute Traumspiel zu werden. Zum Start der Kickstarter-Kampagne versprachen die Entwickler quasi ein Pokémon-MMO, welches in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und mit zusätzlichen Inhalten ausgestattet werden sollte.

Rund sechs Jahre nach dem offiziellen Startschuss scheint das Team jedoch zu neuen Ufern aufbrechen zu wollen, wie ein aktueller Blogeintrag auf Steam enthüllt. Zwei größere Updates soll es noch für Temtem geben, danach will das Team Temtem nur noch mit kleineren Bugfixes und einigen Balancing-Updates versorgen. Mit anderen Worten: Die Weiterentwicklung von Temtem wird effektiv eingestellt. Die Server sollen jedoch weiterhin online bleiben.

Temtem | Die Temtem-Jagd hat begonnen - Launch Trailer

Zudem erklären die Entwickler, dass sie aktuell nicht planen, sich direkt an einen direkten Nachfolger zu machen. Stattdessen wolle man sich erst einmal auf die Arbeit am Auto-Shooter-Spin-Off Temtem: Swarm stürzen. Des Weiteren sei ein noch unangekündigtes Projekt mit dem Namen Downbelow in der Mache, welches ebenfalls im Temtem-Universum angesiedelt sein soll.

Steam-Spieler sind sauer auf die Entwickler

Bei den Steam-Spielern kam diese Meldung alles andere als gut an. Sie sind enttäuscht, dass die Entwickler das MMO fallen lassen und versuchen, sich über die Steam-Bewertungen Gehör zu verschaffen. Die kürzlichen Rezensionen fallen größtenteils negativ aus. Gerade einmal 22 Prozent bewerten Temtem noch positiv – ein klassischer Fall von Review Bombing.

Die Spieler scheinen aber schon seit einer Weile mit den Entwicklern unzufrieden zu sein. Community-Feedback wird abgeschmettert, harsche Kritik im Keim erstickt – hier ist Einiges im Argen.

Dass die Entwickler sich lieber einem neuen Spiel widmen wollen, ist nicht verwunderlich, wenn man einen Blick auf die Spielerzahlen wirft. Seit über einem Jahr sind im Schnitt weniger als 1.000 Spieler gleichzeitig online (Quelle: SteamDB). Der Hype um Temtem ist lange vorbei.

