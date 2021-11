Die Marke Pokémon hat bereits zahlreiche Videospiele hervorgebracht und einige habt ihr sicher schon gespielt. Wenn die richtigen darunter waren, bekommt ihr von Nintendo Boni für Pokémon-Legenden: Arceus spendiert, wie zum Beispiel das mysteriöse Shaymin.

Pokémon Schwert & Schild Facts

Pokémon-Legenden: Arceus – echte Fans bekommen Boni

Bis Pokémon-Legenden: Arceus erscheint, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Vorbesteller können sich allerdings über ganz besondere physische Boni freuen. Welchen Bonus ihr wo bekommt, seht ihr in unserer praktischen Übersicht.

Wenn ihr bestimmte Pokémon-Spiele gespielt habt, erwarten euch außerdem noch Ingame-Boni, wie das mysteriöse Pokémon Shaymin (Landform), das ihr eurem Team hinzufügen könnt sowie ein Kimono-Set und mehr – aber nur unter einer bestimmten Voraussetzung.

Solltet ihr über abgeschlossene Spielstände in Pokémon Schwert, Schild oder Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli verfügen, könnt ihr die jeweiligen Belohnungen abgreifen und sie dem Action-Rollenspiel direkt hinzufügen.

Die Spiele und Boni in der Übersicht:

Pokémon Schwert und Schild: Mysteriöses Shaymin (Landform) und ein Kimono-Set für euren Charakter.

Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli: Eine niedliche Pikachu- oder Evoli-Maske, um euren Charakter zu individualisieren.

Wie kommt ihr an die Bonus-Gegenstände?

Um euch die Boni sichern zu können, müsst ihr die jeweiligen Spiele durchgespielt und den Abspann gesehen haben. Dann könnt ihr Jubeldorf besuchen und dort nach eurem mysteriösen Pokémon fragen. Das Shaymin-Kimono-Set sowie die Masken bekommt ihr beim Ausstatter, nachdem ihr dem Galaxy-Expeditions-Team beigetreten seid.

(Quelle: Nintendo)

Pokémon-Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 exklusiv für die Nintendo Switch und kann bereits vorbestellt werden.

Vorbestellen könnt ihr das Spiel unter anderem bei Amazon:

Pokémon-Legenden: Arceus [Nintendo Switch]

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).