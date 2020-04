Pokémon: Sonne & Mond wurde in Japan von November 2016 bis November 2019 ausgestrahlt. Insgesamt umfasst die Serie 146 Episoden, die in drei Staffeln aufgeteilt sind.

Während die ersten beiden Staffeln bereits auf Netflix zur Verfügung stehen, hat die Plattform nun den ersten Teil der dritten Staffel mit deutscher Sprachausgabe hinzugefügt.

27 Folgen Urlaub und neue Abenteuer

Nachdem Ash in den vorigen Staffeln große Prüfungen überstanden hat, erwarten ihn in Sonne & Mond weitere Abenteuer, bei denen er und seine Klassenkameraden in den Besitz neuer Z-Kristalle kommen, neue Freundschaften schließen und das Mantax-Surfen lernen.

Natürlich steckt Sonne & Mond auch wieder voller Rivalen – so zum Beispiel Tali, dessen Arboretoss eine große Herausforderung für Bauz ist.

Wann der Rest der Staffel seinen Weg zu Netflix findet, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.