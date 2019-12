Pokémon Schwert und Schild: Das offizielle Lösungsbuch hat ganze 64 Fehler

Ihr wollt jedes kleine Geheimnis in Pokémon Schwert und Schild aufdecken und zahlreiche Hintergrundinformationen zur Welt? Dann lohnt sich entweder ein Blick in unsere Tipps-Sektion – oder ihr legt euch gleich das offizielle Lösungsbuch zum Spiel zu. Aber Vorsicht: Das ist ganz und gar nicht fehlerfrei.

Wie die japanische Webseite Pokémon Matome berichtet, haben sich in das Lösungsbuch zu Pokémon Schwert und Schild gleich 64 Fehler eingeschlichen. Das geht aus einem seitenlangen Bericht hervor, den The Pokémon Company höchstpersönlich veröffentlicht hat. Im dazugehörigen Statement entschuldigen sich die Herausgeber bei den Fans.

Leider ist besagter Bericht momentan nur auf japanisch verfügbar. Welche Aussagen aus den Büchern falsch sind, ist bislang also nicht bekannt – genauso wenig wie ob die deutschsprachige Version davon ebenfalls betroffen ist. , auf der das Buch ebenfalls angeboten wird, schreiben aber zahlreiche Nutzer, sie hätten Fehler entdeckt. Demnach ist der Fundort von Lapras falsch, außerdem fehlen wohl die richtigen Antworten für das Quiz von Arenaleiterin Papella.

Im Lösungsbuch zu Pokémon Schwert und Schild, das 384 Seiten umfasst und damit ein ganz schöner Brocken ist, findet ihr Listen aller Attacken und Items mitsamt deren Fundorte. Außerdem gibt es Wissenswertes zu allen Neuerungen wie der Dynamaxisierung und Details zu den Gigadynamax-Pokémon. Wollt ihr euch die Komplettlösung aufgrund der bekanntgewordenen Fehler nicht zulegen, findet ihr viele Tipps aber auch hier bei GIGA.

Ihr wollt alle Gigadynamax-Formen besitzen? Wir verraten euch, welche es alle gibt:

Bilderstrecke starten (26 Bilder) Pokémon Schwert & Schild: Alle Gigadynamax-Formen - Fundorte

Die beiden neuen Editionen Pokémon Schwert und Schild sind am 15. November 2019 exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. Habt ihr euch eine der beiden Versionen auch geholt? Seid ihr selbstständig durchgekommen oder habt ihr an bestimmten Stellen Hilfe gebrauchen können? Schreibt es doch unten in die Kommentare.