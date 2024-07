Pokémon-Wahnsinn: Dieses Spiel werdet ihr niemals vollständig beenden

Wenn ihr ein Pokémon-Spiel tatsächlich zu 100 Prozent beenden und alle Taschenmonster sammeln wollt, braucht ihr beachtliches Sitzfleisch. Ein Fan hat jetzt ausgerechnet, wie lange es dauern würde, um in Pokémon Smaragd alles zu erreichen – bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und darüber hinaus.

Pokémon Smaragd dauert eine Ewigkeit

Sucht ihr nach einem Spiel, das euch nicht nur über ein paar Stunden oder Wochen, sondern gleich am besten bis ans Ende aller Tage beschäftigt? Dann solltet ihr vielleicht versuchen, Pokémon Smaragd zu 100 Prozent durchzuspielen. Wie YouTube-Channel Astroid Videos jetzt eindrücklich nachgerechnet hat, würde es absurd viele Jahre dauern, um tatsächlich jedes einzelne Pokémon in jeder verfügbaren Version in dem Spiel zu besitzen. Bereit für eine ziemlich große Zahl, die ihr nicht jeden Tag zu Gesicht bekommt?

Es würde satte 81.461.313.208.320.429.708.284 Jahre dauern, um alle Variationen aller Pokémon im Spiel zu fangen und auf das maximale Level zu bringen. 81 Trilliarden Jahre. Eine Zeitspanne, die so gigantisch ist, dass sie jegliche Bedeutung verliert. Diese Dauer schließt unter anderem alle Shinys sowie alle Versionen mit einem perfekten DV-Wert ein, wodurch die Zahl der Monster schnell ins Unermessliche anwächst.

Dieses Pokémon bereitet die größten Probleme

Richtig kompliziert wird das ganze Unterfangen allerdings durch das niedliche Pokémon Pandir. Denn aufgrund seines variierenden Fellmusters gibt es streng genommen über 4 Milliarden Variationen des Monsters im Spiel – ein absoluter Alptraum für Completionists.

Falls ihr euch trotz alledem dieser absurden Herausforderung stellen wollt, gibt es immerhin einen schwachen Lichtblick, an den ihr euch klammern könnt: Nach dem erfolgreichen Ende der Challenge könnte euch niemand vorwerfen, ihr hättet eure Zeit verschwendet – weil zu diesem Zeitpunkt die Sonne bereits längst erloschen wäre und unser Universum bereits seit Jahrtausenden nicht mehr existieren würde.

