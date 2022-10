Polestar zeigt das neue E-SUV in Fahrt

Polestar nimmt BMW und Tesla ins Visier. Die E-Auto-Marke aus Schweden hat ihr neues Modell Polestar 3 präsentiert. Die Werte können sich sehen lassen und mit seiner Premium-Ausrichtung greift das Elektro-SUV auch deutsche Hersteller an.

Polestar 3: Schweden bringen erstes E-SUV auf die Straße

Mit seinem ersten Elektro-SUV betritt Polestar Neuland. Der Polestar 3 ist das erste E-Auto in dieser Größenordnung für die schwedische Marke – und setzt gleich ein Ausrufezeichen in Richtung der mehr oder weniger etablierten Platzhirsche wie BMW oder Tesla.

Polestar spendiert seinem E-SUV eine ordentliche technische Basis, um mit diesen Schwergewichten mithalten zu können. So kommt eine 111-kWh-Batterie zum Einsatz, die nach WLTP-Standard für bis zu 610-km-Reichweite sorgen soll. Beim Tesla-Gegenstück Model Y sind maximal bis zu 533 km drin, während BMW ebenfalls auf 610 km beim Elektro-SUV iX kommt. In dieser Hinsicht ist der Polestar 3 also mehr als konkurrenzfähig.

Auch an der Ladesäule kann das SUV überzeugen, wenn auch nur mit 400-V-Technik. Bei 250-kW-Ladeleistung ist beim Polestar 3 Schluss. Dafür ist die nötige Ausstattung für bidirektionales Laden sowie Plug&Charge bereits vorhanden (Quelle: Polestar).

Fortschrittliche Assistenzsysteme, Fahrerüberwachung sowie ein modernes Infotainment-System gehören im Premiumsegment ohnehin dazu. Im Polestar 3 arbeitet zudem von Nvidia entwickelte Technik. Die Hochleistungschips des Grafikkartenspezialisten finden mit fortschreitender Digitalisierung der Autos großen Anklang in der Branche.

Luxus, der kostet: Kunden müssen für Polestar 3 tief in die Tasche greifen

Im ersten Modelljahr bietet Polestar zwei Ausstattungspakete ohne Aufpreis an, in denen unter anderem ein Heads-up-Display und ein Luxus-Sound-System enthalten sind. Für LiDAR-Sensoren müssen Kunden allerdings draufzahlen. Die sollen voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2023 im Pilot-Paket enthalten sein.

Für das Luxus-SUV müssen Käuferinnen und Käufer allerdings auch tiefer in die Tasche greifen als etwa bei Tesla: Der Startpreis soll voraussichtlich bei 89.900 Euro liegen. Bestellt werden kann das Modell ab sofort online direkt über Polestar. Die Auslieferung soll ab 2023 erfolgen.