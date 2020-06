Eine Lidl-Filiale hat mit einem außergewöhnlichen PS4-Angebot deutlich mehr Aufmerksamkeit als gewollt auf sich gezogen – schlussendlich musste sogar die Polizei anrücken.

PlayStation 4 Facts

Ein spektakulärer PS4-Deal in einer Lidl-Filiale in Frankreich hat am Mittwoch dazu geführt, dass Mitarbeiter des Ladens die Polizei rufen mussten – um somit die Menschenmenge zu zerstreuen, die sich wegen des Sales vor dem Geschäft versammelt hatte.

PS4-Sale bei Lidl mit unerwarteten Konsequenzen

Ein Geschäft der Supermarktkette im französichen Ort Orgeval – in der Region Yvelines gelegen – hatte die PlayStation 4 für sage und schreibe 95 Euro angeboten. Dieser Preis unterbietet das in Deutschland gängige Angebot von 299 Euro für eine PS4 Slim also um genau 204 Euro – und die Aussicht auf eben diese massiven Ersparnisse hat sich in der Zahl der Interessenten vor dem Laden bemerkbar gemacht.

Noch bevor der Laden überhaupt seine Türen öffnen konnte, hatte sich am Mittwochmorgen bereits eine dermaßen große Menschenmenge versammelt, dass sich die Mitarbeiter überfordert sahen. Einige der Kunden hatten sogar die Nacht über vor dem Geschäft campiert. Doch all das Warten sollte sich nicht auszahlen: Die Polizei löste die große Gruppe am Mittwochmorgen in tumultartigen Szenen auf.

Ça gaze ! Et ça pique le nez / les yeux. Donc tout ça pour un #PS4 ! @lidlfrance Orgeval pic.twitter.com/lYH88ygrK8 — Olivier Dauvers (@Dauvers70) June 17, 2020

Lidls PS4-Sale eskaliert

Der Sale der PS4 zog insgesamt um die 500 Menschen an. Die lokale Polizei schickte 70 Personen, um die Ansammlung zu zerstreuen. Dabei wurde nach Aussage der Polizei nach einem Flaschenwurf sogar Tränengas eingesetzt. Der mit Sicherheit anders geplante PS4-Sale eskalierte also völlig, ohne dass irgendjemand auch nur annähernd davon profitieren konnte. Lidl hat seitdem den Sale offiziell abgesagt und die Filiale zudem weiterhin geschlossen gehalten.

Worauf freut ihr euch bei der PS5 am meisten? Sagt es uns in unserer großen Umfrage!

Es ist nun offiziell: Die PlayStation 5 erscheint Ende 2020 und wird zahlreiche Verbesserungen sowie komplett neue Funktionen mit sich bringen. Es gibt also mehr als genug Gründe, sich auf die nächste Generation der PlayStation zu freuen. Jetzt ist eure Meinung gefragt!

Hättet ihr mit solch einem Ausgang bei einem PS4-Sale gerechnet? Wann habt ihr das letzte Mal für einen besonderen Deal vor dem Geschäft campiert? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!