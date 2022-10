Porsche – der Name steht für Sportwagen, röhrende Motoren, hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigung, die euch in die Sitze drückt. Seit dem Taycan gibt es das auch mit Elektroantrieb. Weitere Modelle sollen folgen, doch auch ein ganz neues E-Auto ist im Gespräch. Es wird für Porsche eher untypisch.

Porsches neues E-Auto wird eine riesige Familienkutsche

Porsche wird elektrisch. Der Taycan hat sich für VWs Sportwagen-Marke als ein echtes Erfolgsmodell erwiesen, bei Porsche läuft's. Schrittweise will Porsche in den kommenden Jahren fast alle Autos auf Elektroantrieb umrüsten. Nur den 911er will man möglichst lange noch mit Verbrennungsmotor parallel zu einer E-Version weiterführen.

Neben dem Taycan werden also bald unter anderem auch Macan und Cayenne elektrisch werden, die sich bei den Verkaufszahlen regelmäßig auf Platz 1 ablösen. Doch dabei soll es nicht bleiben. Porsche plant offenbar, das SUV-Angebot noch auszubauen und sich dabei erheblich zu vergrößern. Die Stuttgarter sollen an einer riesigen Familienkutsche arbeiten.

Einem Bericht von Automotive News zufolge sollen Porsche-Manager ein Modell bereits voriges Jahr Händlern in den USA vorgeführt haben. Demnach hört der neue Porsche vorerst auf den Projektnamen K1. Er sei „sehr un-Porsche-artig“, so ein Händler (via Ecomento) und wird als eine Mischung aus Limousine und Crossover beschrieben, mit flachem Heckdesign, das sich von den SUV-Modellen Macan und Cayenne deutlich absetzen soll.

Dabei komme der K1 mit drei Sitzreihen, vermutlich also als 7-Sitzer, und soll das Luxus-Segment des Sportwagenherstellers anführen. 7-Sitzer sind dabei zwar bisher von Porsche unbekannt, aber voll in Mode. Kia und Skoda setzen beispielsweise bei vorgestellten Concept Cars ebenfalls auf riesige SUVs mit Platz für viele Insassen.

Bisher ist der Taycan Cross Turismo Porsches größtes E-Auto:

Trailer zum Porsche Taycan Sport Turismo

Zwischen SUV und Elektrosportwagen: Wie Porsche den Spagat schaffen will

Die Größe und Masse einer solchen Karosserie fällt bei Porsche aus dem Rahmen. In anderer Hinsicht aber passt der kolportierte K1 genau ins Bild. Automotive News zufolge soll das E-SUV mit einer neu entwickelten Hochleistungsbatterie und 920-V-Ladetechnik ausgestattet sein. Bisher gelten 800 V als Branchenspitze, die vor allem der Hyundai-Konzern verbaut.

Offiziell hat Porsche- und VW-Chef Oliver Blume bisher nur bestätigt, dass Porsche an einem Luxus-SUV arbeitet, das in Leipzig gebaut werden soll. Automotive News schreibt von einem möglichen Marktstart in den USA ab 2026. In Deutschland dürfte ein solcher Porsche dann bereits etwas früher erscheinen.