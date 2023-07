Zoff und Hader bleiben in den besten Familien nicht aus. Davon kann auch der VW-Konzern ein Lied singen. Aktuell geht der fast schon traditionelle Zank zwischen den beiden Premiummarken Porsche und Audi in eine neue Runde. Stein des Anstoßes sind die Batterien für neue E-Autos.

Günstigere Akkus sind eine der größten Stellschrauben, an denen Autohersteller die Kosten für ihre Elektroautos nach unten drehen können. Bisher aber sind wirklich preiswerte Batterien für E-Autos auf dem Markt kaum zu finden, die Produktion bleibt teuer. Die VW-Tochter PowerCo soll das mit einer neuen Herstellungsmethode ändern.

Genau diese E-Auto-Akkus werden zum Auslöser von Streitigkeiten zwischen den VW-Marken Audi und Porsche – noch bevor sie gebaut werden. PowerCo soll die Produktion wohl frühestens 2025 starten – es könnte auch noch ein bis zwei Jahre länger dauern. Doch schon jetzt wollen die Marken sich ihren Anteil sichern (Quelle: Business Insider via Elektroauto-News).

Wer dabei als erstes seinen Bedarf anmelde, soll sich für die benötigten Kontingente einen Sonderrabatt von 2 bis 5 Prozent sichern können, heißt es. Ein attraktives Angebot, schließlich plant PowerCo mit seinen E-Auto-Batterien sowieso schon einen Kostenvorteil von bis zu 50 Prozent gegenüber aktuellen Akkus. Dem Bericht von Business Insider zufolge wächst in der Folge der Unmut bei den Marken, die zu spät dran sind.

Wie oft in der Vergangenheit treten dabei Porsche und Audi als erste in den Ring. Kein Wunder, schließlich sind die Marken als Sportwagen-Hersteller und Premium-Autobauer beide als VW-Aushängeschilder positioniert.

Gleichzeitig wundert es auch, denn VW hatte gerade in den letzten Jahren die teureren Modelle im Konzern – eben von Porsche und Audi – ohnehin bevorzugt mit knappen Rohstoffen und Vorprodukten versorgt. Es streiten sich also ausgerechnet die beiden Konzern-Geschwister um das erste Stück vom Akku-Kuchen, die eh meist den Vorzug kriegen.

Mein Tipp: Porsche könnte am Ende die besseren Chancen auf die erste Fuhre der neuen VW-Batterien haben. Schließlich steht mit Oliver Blume der Porsche-Chef in Personalunion auch an der Spitze des VW-Konzerns. Der designierte Audi-Chef Gernot Döllner kommt ebenfalls aus der Porsche-Schmiede. Wer unter dem Dach von VW in Zukunft den Ton angibt, ist ziemlich offensichtlich.