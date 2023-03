Post Malone geht 2023 auf Tour. Für Deutschland reicht es immerhin zu einem Konzert. Der Ticket-Vorverkauf für die exklusive Deutschland-Show startet bereits heute.

Festivals Facts

Gestern erst wurde das Post-Malone-Konzert angekündigt, schon ab heute, Mittwoch, den 1. März gibt es die ersten Tickets im Pre-Sale bei Magenta Musik. Los geht es um 12 Uhr für alle mit einem Telekon-Vertrag. Genau 24 Stunden später startet am Donnerstag, den 3. März der Vorverkauf für alle Fans bei Ticketmaster. Bei anderen Vorverkaufsstellen wie Eventim geht es am Freitag, den 3. März um 12 Uhr los.

Post Malone Tour 2023: Hier gibt es Tickets im Vorverkauf

Der einzige Deutschland-Termin von Post Malone in Deutschland ist am Montag, den 1. Mai 2023. Dann wird der Rapper im Rahmen seiner „Twelve Carat“-Tour in der Kölner Lanxess-Arena auftreten. Als Support ist Rae Sremmurd zu hören. Die Europa-Tour von Post Malone startet am 22. April in Oslo. Neben Auftritten in Stockholm, Antwerpen oder Kopenhagen macht er auch noch am 30. April Halt in Zürich. Die Termine für den Post-Malone-Vorverkauf:

Mittwoch, 1. März, 12:00 Uhr: Magenta Pre-Sale für alle Telekom-Kunden (Festnetz oder Mobilfunk)

Donnerstag, 2. März, 12:00 Uhr: Vorverkauf für alle bei Ticketmaster

Freitag, 3. März, 12:00 Uhr: Vorverkaufsstart bei anderen Stellen wie Eventim

Das solltet Ihr beim Kauf von Konzert- und Festivaltickets beachten! Abonniere uns

auf YouTube

Post Malone in Deutschland: Ticket-Vorverkauf ab Mittwoch

Bei Ticketmaster gibt es sowohl die Tickets für das Köln-Konzert als auch für den Auftritt in Zürich in der Schweiz. Die Preise sind noch nicht bekannt. Ticketmaster wird wieder verschiedene Pakete schnüren. Neben den normalen Eintrittskarten bietet man auch verschiedene Travel-Packages an, bei denen es zum Konzert-Ticket auch eine Übernachtungsmöglichkeit gibt. Mit den VIP-Packages bekommt man exklusiven Zugang zu bestimmten Bereichen in der Kölner Halle, etwa zum „Golden Circle Bereich“ direkt vor der Bühne.

Twelve Carat Toothache Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2023 06:40 Uhr

Im Mittelpunkt der Tour steht das aktuelle, vierte Album „Twelve Carat Toothache“. Bei den Konzerten könnt ihr euch auf alle Hits von Post Malone freuen. Eine Bühnen-Show mit Pyros und anderen Effekten ist zu erwarten. Ab Mittwoch beziehungsweise Donnerstag könnt ihr die Tickets für das exklusive Deutschland-Konzert kaufen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.