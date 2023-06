Postbank-Kunden müssen sich auf massive Einschränkungen gefasst machen. Grund sind umfangreiche Systemarbeiten, die mehrere Tage andauern. Die Ausfälle betreffen unter anderem die SB-Terminals in den Filialen und auch die Postbank-App.

Wer Kunde bei der Postbank ist, muss sich den 30. Juni rot im Kalender anstreichen. Zum Monatsende führt das Geldhaus eine Systemumstellung durch, die auf Postbank-Kunden massive Auswirkungen hat.

Postbank: Systemumstellung führt zu massiven Ausfällen

Die beginnen ab Freitag, den 30. Juni 2023 (circa 17 Uhr), und gehen bis zum folgenden Montag, 3. Juli 2023 (circa 9 Uhr). In dieser Zeit haben Postbank-Kunden nur eingeschränkten Zugang auf die Services ihrer Bank. Das betrifft unter anderem die SB-Terminals in den Postbank-Filialen und auch das Telefonbanking.

Ebenso betroffen ist die Postbank-App. Ihr Ausfall dauert sogar etwas länger: Erst um 14:00 Uhr soll die Postbank-App am 3. Juli wieder einsatzbereit sein. Gleiches gilt auch für das Online-Banking, Brokerage sowie die Finanzassistent-App.

Immerhin: In der Ausfallzeit vom 30. Juni bis zum 3. Juli sollen Postbank-Kunden weiter Bargeld abheben können. „Die Bargeldabhebung an den Geldautomaten ist nicht eingeschränkt“, erklärt die Postbank auf einer eigenes eingerichteten Informationsseite. Dort sind auch alle weiteren Services aufgeführt, die nicht oder nur eingeschränkt funktionieren (bei der Postbank ansehen). Alternativ stünden auch die Geldautomaten der Cash Group zur Verfügung, so die Bank.

Ende März gab es aufgrund eines IT-Umzugs bereits einen längeren Ausfall der Postbank-Services. Damals waren sogar die Geldautomaten betroffen.

Phishing-Versuche bei Postbank-Kunden

Zuletzt sind Postbank-Kunden ins Visier von Verbrechern geraten. In einer Mail haben sie sich als Sicherheitsteam der Postbank ausgegeben und wollten über einen Phishing-Link Zugangsdaten abgreifen.

