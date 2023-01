Bethesdas nächster großer Release steht vor der Tür: Starfield – das lang erwartete Science-Fiction-RPG mit riesigem Universum – soll offiziell in der ersten Jahreshälfte von 2023 erscheinen. Aber wann genau ist der Release? Ein bekannter Leaker hat ein paar ziemlich erfreuliche Informationen. Natürlich ist davon nichts bestätigt.

Starfield Facts

Erstes Leak: Starfield erscheint vor Redfall

Anstatt die erste Jahreshälfte 2023 voll auszukosten und Starfield erst im Juni erscheinen zu lassen, erwartet ein Leaker etwas anderes von Bethesda: Reddit-Nutzer Eht_Hctins erklärt in seinem ersten Leak vor zwei Tagen (Quelle: Reddit), dass Starfield vor Redfall erscheinen wird – und nicht umgekehrt. Bisher gingen die Fans nämlich davon aus, dass Starfield erst nach Redfall erscheint.

Im selben Leak erklärt er weiterhin, dass Redfall am 28. April in den Early Access wandert und am 5. Mai 2023 herauskommen soll. Fazit: Sollte das Leak stimmen, erscheint Starfield wahrscheinlich bereits eine ganze Weile vor dem 28. April.

Schaut in den ersten großen Gameplay-Trailer von Starfield:

Starfield: Erster Gameplay-Trailer

Zweites Leak: Großer Xbox-Showcase schon im Januar

Vor wenigen Stunden hat derselbe Nutzer ein zweites Leak (Quelle: Reddit) veröffentlicht, in welchem er bestätigt, dass im Januar ein großer Xbox-Showcase stattfinden wird. Diesbezüglich gab es bereits Gerüchte und Andeutungen, die ebenfalls von einem Showcase im Januar sprachen.

Wie ihr sicherlich wisst, wird Starfield exklusiv für Xbox Series und PC erscheinen. Damit ist mehr oder weniger klar – wenn Eht_Hctins Recht hat – dass der Release-Termin von Starfield im Januar bekanntgegeben wird; zudem könnte der Science-Fiction-Gigant zwischen Februar und Anfang April erscheinen. Übrigens gab es bereits ein interessantes Leak zum Starfield-Release: Es handelte sich um ein Bild aus den Bethesda-Studios, in welchem das Datum „28. März“ auf einer weißen Tafel abgebildet war (Quelle: Reddit). Dem Leak zufolge könnte Starfields Release-Termin also wirklich der 28. März 2023 sein.

Warum solltet ihr gerade diesem Leak zwischen all den anderen Gerüchten Beachtung schenken? Das Besondere an Eht_Hctins ist der Name – rückwärts geschrieben handelt es sich nämlich um The Snitch, einem der bekanntesten Gaming-Insider der letzten Jahre (Twitter-Profil von The Snitch). Zudem scheinen immer mehr Gerüchte seinen zwei Leaks zuzustimmen.

Das Leak würde auch Sinn ergeben, denn Starfield sollte sehr bald einen Release-Termin bekanntgeben, wenn das Spiel wirklich in der ersten Jahreshälfte erscheint. Innerhalb der nächsten Tage und Wochen wissen wir es hoffentlich mit Sicherheit – falls der Xbox-Showcase wirklich im Januar kommt.