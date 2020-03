Praktisch: Günstiger GPS-Tracker für E-Scooter, E-Bike, Taschen und Co.

GPS-Tracker sind praktische Helferlein. Sie können überall versteckt oder angebracht werden, um so die Position von Gegenständen oder Personen zu orten. Aktuell gibt es – und damit lassen sich wertvolle Gegenstände wie E-Bikes, E-Scooter oder auch Taschen wiederfinden, falls es zum schlimmsten Fall kommt.

Günstiger GPS-Tracker mit integrierter SIM-Karte

E-Bikes und E-Scooter sind teuer und sollten entsprechend gut geschützt werden. Da helfen nicht nur ein gutes Schloss und ein sicherer Unterstand, sondern man kann auch einen GPS-Tracker mit integrierter SIM-Karte anbringen. Aktuell gibt es bei Amazon den V-Multi Tracker by Vodafone günstiger im Angebot. Statt 59,90 Euro muss man . Dafür bekommt man einen kompakten GPS-Tracker, der durch die integrierte SIM-Karte europaweit gefunden werden kann.

GPS-Tracker bei Amazon kaufen *

Der Einsatzzweck ist aber natürlich noch viel umfangreicher. Man kann den GPS-Tracker auch in Reisetaschen, Handtaschen und allen anderen Sachen befestigen, die man wiederfinden möchte, falls sie verloren oder gestohlen gehen. Dabei stehen verschiedene Funktionen zur Wahl:

Bewegung- und Geschwindigkeitsalarm: Wenn sich ein Gegenstand bewegt, obwohl er es nicht sollte, bekommt ihr eine Nachricht auf euer Handy. Zudem kann man eine Geschwindigkeit einstellen, die der GPS-Tracker nicht überschreiten soll. Falls doch, wird man ebenfalls benachrichtigt.

Wenn sich ein Gegenstand bewegt, obwohl er es nicht sollte, bekommt ihr eine Nachricht auf euer Handy. Zudem kann man eine Geschwindigkeit einstellen, die der GPS-Tracker nicht überschreiten soll. Falls doch, wird man ebenfalls benachrichtigt. Radius Alaram: Damit vergisst man nie wieder seine Tasche oder einen anderen Gegenstand. Entfernt man sich nämlich davon, wird man darauf hingewiesen.

Damit vergisst man nie wieder seine Tasche oder einen anderen Gegenstand. Entfernt man sich nämlich davon, wird man darauf hingewiesen. SOS-Warnung: Der GPS-Tracker besitzt einen Notrufknopf. Per Knopfdruck können Personen informiert und der Standort direkt geteilt werden.

Der V-Multi Tracker ist wasserfest, hat eine Laufzeit von 1-2 Tagen und ist mit 20 Gramm sehr leicht sowie mit einer Größe von 39 x 39 mm sehr kompakt gebaut. Die SIM-Karte ist direkt integriert. Mit der passenden App kann man den Tracker kinderleicht einrichten.

GPS-Tracker bei Amazon kaufen *

V-Multi Tracker by Vodafone: Die weiteren Kosten

Wer den V-Multi Tracker by Vodafone einsetzen möchte, muss monatlich Gebühren zahlen – wobei die ersten drei Monate kostenlos sind. Danach fallen 3,99 Euro im Monat an. Dafür könnt ihr den Service aber in Europa in folgenden Ländern verwenden: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republik Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien. Falls ihr kein Vodafone-Konto besitzt, müsst ihr eine Kreditkarte verwenden.

GPS-Tracker bei Amazon kaufen *

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.