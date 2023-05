Die Koch-Mechanik in Breath of the Wild kam bei vielen Zelda-Spielern sehr gut an. Doch das Feature hatte auch einige nervige Probleme. Diese werden im Nachfolger Tears of the Kingdom jedoch endlich beseitigt – das beweisen neue Berichte.

Zelda: BotW – das hat beim Kochen genervt

Schnell ein bisschen Fleisch, Fisch und Gemüse auf die Kochstelle werfen und wenige Sekunden später landet ein leckeres Gericht in eurem Inventar, das Link in den meisten Fällen nicht nur eine satte Portion HP spendiert, sondern ihm auch einige zusätzliche Buffs verschafft.

Wer Breath of the Wild so wirklich meistern will, verbringt eine gehörige Zeit vor dem Kochtopf und deckt sich auf diese Weise mit Heil- und Buff-Items ein. Doch zwei Punkte gehen dabei vielen Spielern auf die Nerven:

Zwar kann man überall in der Spielwelt ein kleines Lagerfeuer entzünden und auf diese Weise einige Lebensmittel garen, echte Kochstellen gibt es jedoch nur an bestimmten Stellen in der Spielwelt.

in der Spielwelt. Gerichte, die man häufig kocht, lassen sich nicht abspeichern. Stattdessen muss man sich bei jedem Kochvorgang daran erinnern, welche Lebensmittel man für welches Gericht benötigt.

13 Minuten Gameplay aus Zelda: Tears of the Kingdom zeigen euch, welche neuen Fähigkeiten Link in seinem nächsten Abenteuer nutzen kann:

Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo zeigt 10 Minuten Gameplay

Zelda: TotK macht das Kochen leichter und zugänglicher

Doch das ändert sich nun im Nachfolger Zelda: Tears of the Kingdom – das zeigen neue Screenshots und Berichte von IGN. So lässt sich etwa jederzeit eine richtige Kochstelle über den Einsatz des Zonai-Gerätes hervorzaubern. Einzige Voraussetzung: Die Fläche, auf der die Kochstelle platziert wird, muss ebenerdig sein. Weitere Einschränkung: Diese Kochstellen können lediglich ein einziges Mal benutzt wurden. Nachdem ein Gericht gekocht wurde, wird die Kochstelle sofort zerstört.

Zudem müssen Spieler sich nun nicht mehr merken, was genau sie für Lebensmittel benötigen, um ein bestimmtes Gericht zu kochen. Denn Link kann nun auf eine Art Kochbuch zugreifen, in dem eine große Auswahl an Rezepten hinterlegt ist. Einziges Problem: Den Kochvorgang kann man darüber nicht direkt starten. Spieler werden auch weiterhin dazu gezwungen, alle Lebensmittel manuell übers Inventar auszuwählen und in den Kochtopf zu packen – ärgerlich.

Ob sich auch selbst erstellte Rezepte so abspeichern und hinterlegen lassen, bleibt abzuwarten – wir gehen jedoch nicht davon aus.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.

