Da fällt vielen Aldi-Kunden die Kinnlade runter: Der Discounter hat ordentlich an der Preisschraube gedreht. Mehr als 400 Produkte wurden teurer, teilweise um bis zu 1 Euro. Das kann schnell tiefe Löcher in die Geldbörse reißen. Mit den richtigen Apps könnt ihr aber auch in diesen Teuer-Zeiten sparen.

ALDI Facts

Lange hat sich Aldi gegen einen Preisanstieg gestemmt. Doch auch der Lieblingsdiscounter der Deutschen kann die veränderten Vorzeichen im globalen Markt nicht mehr länger ignorieren. Knappe Rohstoffe, teurere Preise für Energie und Lieferung und wohl nicht zuletzt die Unsicherheit, die der Konflikt in der Ukraine mit sich bringt, führen nun zu einem beispiellosen Preisanstieg.

Aldi macht mehr als 400 Produkte teurer

Nach Angaben der Lebensmittel Zeitung hat Aldi die Preise bei mehr als 400 Produkte inklusive Varianten angehoben. Rechnet man letztere heraus, sind es immerhin noch 160 Produkte, die teurer wurden und damit rund 10 Prozent des gesamten Aldi-Sortiments (Quelle: Lebensmittel Zeitung). Manchmal geht es 10 Cent nach oben, manchmal müssen Aldi-Kunden auch 1 Euro mehr zahlen – zum Beispiel bei Bio-Kaffee. Und auch die günstigste Flasche Mineralwasser, die seit mehr als 10 Jahren im Preis unverändert blieb, wurde teurer. Sie kostet nun 25 Cent statt 19 Cent.

Diese Apps helfen beim Sparen

Diese Preissteigerungen können schnell tiefe Löcher ins Portemonnaie reißen – zumindest, wenn man nicht an anderer Stelle sparen kann. Das klappt am besten mit den richtigen Apps, die GIGA für euch zusammengestellt hat:

ALDI SÜD und ALDI Nord

Die beiden Apps der Discounter dürfen auf keinem Smartphone fehlen. Denn neben Blick ins Sortiment, Einkaufslisten und Rezeptideen liefern die Apps vor allem eins: einen Überblick über aktuelle Angebote bei Aldi Süd und Aldi Nord. So könnt ihr durch wöchentliche Aktionen sparen.

Aldi-Apps für Android-Smartphones:

ALDI Nord Angebote & Sortiment Entwickler: ALDI Einkauf SE & Co. oHG

ALDI SÜD Angebote & Prospekte Entwickler: ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG

Aldi-Apps fürs iPhone:

ALDI Nord Entwickler: ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG (Nord)

ALDI SÜD Angebote & Prospekte Entwickler: ALDI International Services GmbH & Co. oHG

Too Good To Go

Die App hat einen zweifachen Nutzen: Sie spart Geld und geht Lebensmittelverschwendung an. Eine echte Win-Win-Situation. Damit erhaltet ihr Essen aus Bäckereien, von Restaurants, Supermärkten und vielen anderen teilnehmenden Geschäften zum Spottpreis. GIGA-Redakteurin Laura konnte sich sogar 7 Tage lang davon ernähren.

Too Good To Go für Android-Smartphones:

Too Good To Go: Essen retten Entwickler: Too Good To Go Aps

Too Good To Go fürs iPhone:

Too Good To Go Entwickler: Too Good To Go

TankenApp

Die Spritpreise explodieren aktuell und erreichen immer neue Höchststände. Jeder gesparte Cent an der Zapfsäule ist hier bitternötig. Das klappt am besten mit einer App, die die günstigsten Spritpreise in der Nähe aufzeigt – zum Beispiel mit der TankenApp.

TankenApp für Android-Smartphones:

TankenApp mit Benzinpreistrend Entwickler: Ströer Media Brands GmbH

TankenApp fürs iPhone:

TankenApp mit Benzinpreistrend Entwickler: Stroer Media Brands GmbH

kaufDA

Ob Aldi, Lidl, MediaMarkt oder der Tierfuttermarkt um die Ecke – fast alle großen Einzelhändler bieten auch Prospekte an, die über aktuelle Angebote informieren. Wer keine Lust auf Papiermüll hat und sich nicht jede Einzel-App der Händler auf sein Smartphone holen möchte, der greift zu einer Prospekt-App wie zum Beispiel kaufDA.

kaufDA für Android-Smartphones:

kaufDA - Weekly Ads, Discounts & Local Deals Entwickler: Bonial.com

kaufDA fürs iPhone:

kaufDA - Prospekte & Angebote Entwickler: Bonial International GmbH

MyDealz

MyDealz ist für Sparfüchse die Anlaufstelle im Netz. Dank der großen Community findet man dort die besten und aktuellsten Schnäppchen. Mit der passenden MyDealz-App hat man die Deal-Seite immer dabei.

MyDealz für Android-Smartphones:

mydealz – Gutscheine, Angebote Entwickler: Pepper

MyDealz fürs iPhone:

mydealz – Gutscheine, Angebote Entwickler: myDealZ

Idealo

Und ob ein vermeintliches Schnäppchen auch wirklich günstig ist – oder doch nur eine miese Mogelpackung – findet man am einfachsten mit einem Preisvergleich heraus. Hier bietet sich zum Beispiel Idealo samt passender App an.

Idealo für Android-Smartphones:

idealo: Find Latest Deals Entwickler: idealo internet GmbH

Idealo fürs iPhone:

idealo: Online Preisvergleich Entwickler: idealo internet GmbH

(Disclaimer: Die TankenApp wird von der Ströer Media Brands GmbH entwickelt, zu der auch GIGA gehört.)

