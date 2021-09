Das Entrümpeln des Dachbodens oder ein Blick ins alte Kinderzimmer kann sich gerade so richtig lohnen. Wer noch einige Retro-Spiele sein Eigen nennt, kann diese gerade richtig gut versilbern. Aufgrund der Corona-Pandemie schießen die Preise für alte Games von Nintendo und Co. im Moment durch die Decke.

Nintendo Facts

Pokémon, Metroid und Co: Diese Spiele sind ein Vermögen wert

Wer recht spät ins Gaming eingestiegen ist und nun nachträglich im Lockdown ein paar alte Klassiker nachholen will, der muss tief in die Tasche greifen. Nicht nur alte Konsolen werden inzwischen auf eBay und Co. zu Mondpreisen gehandelt, auch Retro-Spiele sind verdammt teuer geworden.

Vor allem alte Nintendo-Spiele scheinen in den letzten Monaten ordentlich an Wert gewonnen zu haben. Der perfekte Anlass, um mal einen Blick auf den Dachboden der Eltern zu werfen und nach den verschollenen Schätzen der eigenen Kindheit Ausschau zu halten. Gut erhaltene Pokémon-Spiele der ersten Generation mit Originalverpackung werden inzwischen für rund 150 Euro gehandelt. Noch wertvoller sind die Spiele der zweiten Generation: Sammler legen hierfür rund 180-200 Euro auf den Tisch.

Doch auch SNES-Klassiker sind unfassbar wertvoll. Für Super Metroid mit OVP werden Preise von 250 bis 300 Euro aufgerufen, Secret of Mana kostet stolze 90 bis120 Euro (Quelle: Businessinsider).

Wenn ihr gerade sowieso schon im Dachboden auf Schatzsuche seid, dann haltet am besten auch nach folgenden Dingen Ausschau:

Alte Spiele von Nintendo und Co: Hohe Nachfrage, kleines Angebot

Doch nicht nur alte Nintendo-Spiele sind im Laufe der letzten Jahre immer wertvoller geworden. Die Seite errechnet einen durchschnittlichen Verkaufswert aller Vintage-Spiele und stellt die Entwicklung in einem interessanten Graphen dar:

Während die entsprechenden Spiele vor etwas mehr als 10 Jahren im Schnitt nur rund 7 US-Dollar einbrachten, ist der Kaufpreis inzwischen auf fast 25 US-Dollar angestiegen. Kein Wunder: Schließlich wird das Spieleangebot mit der Zeit immer kleiner. Das Alter setzt den Modulen und Packungen bei nicht fachgerechter Lagerung so stark zu, dass sie kaputtgehen. Hinzu kommt das gestiegene Interesse durch die Corona-Pandemie, welches ebenfalls für eine Preiserhöhung sorgt (Quelle: pricecharting.com).

Wer also noch ein paar alte Nintendo- oder Sega-Spiele auf Lager hat, kann damit gerade richtig Asche machen. Ein Blick in den alten Kinderzimmerschrank könnte sich lohnen – und eure Eltern freuen sich bestimmt auch, wenn ihr mal wieder bei ihnen vorbeikommt.