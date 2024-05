Preis-Schock bei GTA 6? Rockstar gibt Fans Grund zur Sorge

Mit GTA 6 will Rockstar erneut einen bahnbrechenden Gaming-Blockbuster vorlegen – allerdings könnte das Open-World-Highlight nicht nur in Sachen Qualität und Realismus neue Wege gehen, sondern leider auch bei der Preisfrage.

GTA 6: Take-Two könnte an Preisschraube drehen

Seit Ende 2023 füttert Rockstar die Gaming-Community häppchenweise mit neuen Informationen zu dem langersehnten GTA 6 – endlich steht jetzt auch der Release-Zeitraum fest. Eine wichtige Frage ist bislang jedoch unbeantwortet geblieben: Wie viel wird der Open-World-Hit kosten? Take-Two-Chef Strauss Zelnick ist dieser Frage vor Kurzem ausgewichen, was angesichts seiner bisherigen Aussagen für dunkle Befürchtungen bei vielen Gamern sorgen dürfte.

Grand Theft Auto: Wird Rockstar-Epos richtig teuer?

Bei einer Quartalsbericht-Konferenz wurde Zelnick nach der Preisdynamik für GTA 6 und das gesamte Franchise gefragt. Seine Antwort war, dass Rockstar anstrebe, Spielern einen Mehrwert für den Preis zu bieten, den sie für das Spiel bezahlen müssten. Damit ließ er allerdings völlig offen, wie hoch Rockstar den Wert von GTA 6 beziffert und ob das Spiel möglicherweise die aktuelle Preis-Schallmauer von 79,99 Euro durchbrechen würde. (Quelle: Gamespot)

Sind euch diese irren Details im Trailer zu GTA 6 auch aufgefallen?

Die Befürchtung, dass Rockstar zumindest zum Release möglicherweise 90 oder sogar 100 Euro für die Standard-Version Grand Theft Auto 6 verlangen könnte, kommt nicht von ungefähr. Bereits in der Vergangenheit hat der Publisher mit seinen Preisvorstellungen Empörung in der Community ausgelöst, zuletzt bei der Veröffentlichung vom Red-Dead-Redemption-Remaster, das für 49,99 Euro in den Verkauf ging.

Strauss Zelnick reagierte damals unbeeindruckt und rechtfertigte den hohen Preis damit, dass das Spiel damit einen großen Wert für die Gamer darstelle. Eine Preiserhöhung für GTA 6, das voraussichtlich in vielerlei Hinsicht neue Gameplay-Maßstäbe setzen wird, scheint angesichts dieser Aussagen nicht nur naheliegend, sondern sogar recht wahrscheinlich.

Auch beim GTA+-Abo hat Rockstar vor Kurzem die Preise erhöht:

