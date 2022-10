Aldi Nord und Aldi Süd sind längst nicht mehr nur beliebte Lebensmittel-Discounter. Gerade online werdet ihr auch bei allerlei Geräten fündig, vom Haushalt über Technik wie TVs und Smartphones bis zu Möbeln oder Equipment für den Garten. Kundinnen und Kunden des Aldi-Onlineshops müssen dafür jetzt tiefer in die Tasche greifen.

Preiserhöhung: Aldi führt Versandkosten im Onlineshop ein

Wenn ihr für die neusten Schnäppchen von Aldi nicht im Laden anstehen wollt oder es nicht rechtzeitig schafft, bevor erfahrungsgemäß bereits mal wieder alles ausverkauft ist, habt ihr die Chance auf den Onlineshop auszuweichen. Im Internet gibt bereits keine Trennung mehr zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Doch dort wird es jetzt teurer, Aldi hat eine Änderung vorgenommen.

Sie betrifft die Versandkosten. Die sind jetzt im Onlineshop nicht mehr im Kaufpreis inbegriffen, sondern werden einzeln ausgewiesen. Statt eines Gesamtpreises werdet ihr also den Kaufpreis zuzüglich Versandkosten bei den jeweiligen Artikeln sowie in eurer Rechnung angezeigt bekommen – und auch bezahlen müssen. Die Änderung gilt seit dem 4. Oktober 2022.

Damit sind die Zeiten Geschichte, in denen Aldi die Versandkosten im Kaufpreis inbegriffen hat. Aber nicht nur das: Streng genommen führt Aldi damit eine Preiserhöhung für alle Produkte im Online-Sortiment ein. Hat bisher der Discounter die Lieferkosten getragen, werden sie jetzt direkt den Kunden in Rechnung gestellt. Standardartikel kosten 4,95 Euro in der Lieferung (pro Bestellung), Sperrgut 9,95 Euro. Werden Artikel per Spedition geliefert, fallen 29,95 Euro extra an:

Aldi hat im Onlineshop Versandkosten eingeführt. (Bildquelle: GIGA)

Verkaufspreise bei Aldi bleiben gleich

Gleichzeitig hat man die Verkaufspreise nicht reduziert. Online-Kunden zahlen also den vorigen Kaufpreis plus Lieferkosten. Wir haben das an fünf Artikeln stichprobenartig überprüft, überall gilt noch der gleiche Kaufpreis wie zuvor, überall müssen aber zusätzliche Lieferkosten gezahlt werden. Der Schritt sei laut Aldi infolge der Kostensteigerungen in den Bereichen Lohn, Logistikdienstleistungen, Energie und Papier nötig geworden.

Ihr solltet euch daher ab jetzt nicht mehr aus Gewohnheit darauf verlassen, dass der Kaufpreis im Onlineshop von Aldi auch mit eurem Rechnungsbetrag übereinstimmt. Sonst könnte euch eine unschöne Überraschung bevorstehen.