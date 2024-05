Preiserhöhung für Game Pass? Xbox-Zukunft steht auf wackeligen Beinen

Call of Duty soll wohl in den Game Pass kommen, doch damit könnte auch eine nicht zu verachtende Preiserhöhung ins Haus stehen. Ob sich die riskante Wette für Xbox auszahlt?

Xbox Series X Facts

CoD im Xbox Game Pass: Preiserhöhungen und neue Abo-Stufen geleakt

Die Gerüchteküche brodelt recht laut, wenn es um die Zukunft von Xbox geht. Erst letzten Freitag, am 17. Mai, hat das Wall-Street-Journal darüber berichtet, dass Xbox wohl nun doch Call of Duty in den Game Pass holen will (Quelle: The Wall Street Journal).

Anzeige

Seit Microsoft den milliardenschweren Konzern Activision Blizzard 2023 gekauft hat, spekulieren Fans auf einen Call-of-Duty-Game-Pass – immerhin könnte Xbox damit Millionen Fans zum Konsolen- oder Game-Pass-Kauf bewegen. Gleichzeitig wird immer wieder darüber diskutiert, ob der Game Pass überhaupt profitabel für Xbox selbst ist: Immerhin lohnt sich das Abonnement für Spieler, denn falls sie auch nur zwei oder drei Blockbuster-Games im Jahr über den Pass spielen (die sie sich sonst gekauft hätten), haben sie ihr Geld meist schon wieder reingeholt.

Obwohl Xbox sich weder zu CoD im Game Pass noch zu einer Preiserhöhung des Abos offiziell geäußert hat, leaken mehrere Industrie-Insider geplante neue Preise sowie neue Abo-Stufen. Auf Resetera hat der bekannte Leaker Nate the Hate etwa genau das bestätigt:

„Es kommen Veränderungen bei den Preisen und den Abo-Stufen.“ (Quelle: Resetera)

Anzeige

Auf Reddit werden weitere Insider genannt, die den Leak bestätigen (Quelle: Reddit). Hierbei wird auch bestätigt, dass die Preisänderungen direkt mit der Aufnahme von Call of Duty im Game Pass zusammenhängen soll.

Neuer Anfang oder doch das Ende für die Xbox?

Natürlich ergibt es für Microsoft und Xbox Sinn, den Preis für den Game Pass zu erhöhen, wenn die Call-of-Duty-Reihe aufgenommen werden soll. Die Call-of-Duty-Spiele gehören ohne Frage zu den erfolgreichsten Shootern auf der Welt, mit Millionen von tagtäglichen Spielern auf allen möglichen Plattformen.

Anzeige

Es wäre für viele deswegen durchaus verwunderlich, wenn Xbox CoD einfach in den Game Pass wirft und Spieler für 6,99 Euro/Monat oder 10,99 Euro/Monat darauf zugreifen könnten. Letztendlich geht es immerhin nicht nur darum, den Game Pass beliebter zu machen – sondern auch darum, Geld zu scheffeln.

Die Frage bleibt jedoch, ob die Wette um CoD im Game Pass aufgeht. Immerhin steht die Zukunft von Xbox schon eine ganze Weile auf wackligen Beinen – besonders nach den kürzlichen Studio-Schließungen. Wie viele Spieler wird der Game Pass mit dem Shooter tatsächlich anlocken? Werden sich Shooter-Fans nun alle die Xbox Series holen? Oder könnte eine Preiserhöhung dazu führen, dass die alteingesessenen Fans den Game Pass sogar an den Nagel hängen?

Falls die Preise tatsächlich steigen sollten, ist die Frage, ob alle Abo-Stufen betroffen sein werden. Vielleicht aber entscheidet sich Xbox für eine gänzlich neue Stufe, sozusagen einen Call-of-Duty-Pass. Oder das alles passiert gar nicht, was wiederum dazu führen könnte, dass die Game-Pass-Fans enttäuscht sind – denn natürlich wollen sie alle CoD in ihrem Abo sehen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.