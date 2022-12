Noch sind es einige Monate, bis Apple der Welt das neue iPhone 15 offenbart. Schon jetzt scheint sich aber ein erneuter Schock bei den Preisen abzuzeichnen und dies nicht nur hierzulande. Apple wird nämlich auch auf dem Heimatmarkt hinlangen und wohl zumindest das neue Top-Modell empfindlich im Preis erhöhen.

Apple Facts

Ein iPhone war nie besonders günstig, doch Apple will noch mehr Geld von seinen Kundinnen und Kunden sehen. Stimmen die neuesten Gerüchte des gut informierten Insider-Kanals „LeaksApplePro“, dann wird’s 2023 so teuer wie nie zuvor in der Geschichte des iPhones (Quelle: Forbes).

iPhone 15 Ultra wird das teuerste iPhone aller Zeiten

Im Fokus steht zunächst das neue Top-Modell. So soll der Nachfolger des iPhone 14 Pro Max nicht nur einen neuen Namen erhalten, zeitgleich wird auch der Preis gehörig erhöht. Kostete das günstigste Modell des iPhone 14 Pro Max noch ab 1.099 US-Dollar, so soll das iPhone 15 Ultra im schlimmsten Fall ein Preisschild von 1.299 US-Dollar bekommen – ein Aufschlag von 200 US-Dollar. Die Variante mit 1 TB Speicher soll sogar mit einem Preis von 1.700 US-Dollar das teuerste iPhone aller Zeiten werden, momentan kostet diese Variante beim iPhone 14 Pro Max noch 1.599 US-Dollar.

Die Apple Watch gibt es schon als Ultra-Modell:

Apple Watch Ultra im Detail

Für Deutschland lässt sich momentan ein korrekter Preis noch schlecht vorhersagen, da dieser abhängig ist vom Stand des Euro gegenüber dem US-Dollar. Zuletzt konnte unsere Währung wieder etwas an Wert zulegten, doch ob dies von Dauer ist, ist noch nicht klar. Würde Apple aber die Preiskalkulation des iPhone 14 ansetzen, dann müssten wir wohl für das günstigste Modell des iPhone 15 Ultra unter Umstände unvorstellbare 1.699 Euro hinblättern, aktuell sind es 1.449 Euro.

Wer weiß, vielleicht liegt dieses Konzept von der Größe mal abgesehen, gar nicht so daneben:

Apple bietet auch mehr fürs Geld

Immerhin soll das neue Top-Modell dafür auch so einiges an netten Details bieten. Die kolportierte Ausstattung des iPhone 15 Ultra in der Übersicht:

Das kleinste Modell des iPhone 15 Ultra erhält vom Start weg 256 GB Speicher, nicht nur wie aktuell 128 GB – eine Verdopplung.

Eine neue duale Frontkamera soll zum Einsatz kommen.

USB-C mit Thunderbolt 4 (40 GBit/s) statt Lightning (480 MBit/s).

Gehäuse aus Titan.

Apropos. Das iPhone 15 Ultra könnte es nur in einer einzigen Farbe geben – Silber. Der neue Name belegt auch bei der Farbwahl die Nähe zur Apple Watch Ultra. So wie es ausschaut, möchte Apple mit dem Ultra-Namenszusatz preislich und auch technisch einen neuen Maßstab im eigenen Portfolio setzen. Ob all dies auch so tatsächlich zutrifft, werdet ihr im September 2023 bei der Präsentation der neuen Modelle überprüfen können.