Telefónica hat bereits auf das Coronavirus reagiert und die Drosselung nach Verbrauch des schnellen LTE-Datenvolumens angehoben. Jetzt folgt eine zweite Aktion, die sich an die Prepaid-Kunden richtet.

o2 Prepaid: 150 GB LTE-Datenvolumen für 14,99 Euro

Bei Telefónica hat man aktuell die Spendierhosen an. Neukunden aber auch Bestandskunden von o2-my-Prepaid-Tarifen können aktuell von einer Aktion profitieren. Für 14,99 Euro bekommt man nämlich 150 GB LTE-Datenvolumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Prepaid-Anbietern im o2-Netz, kann man hier die volle Geschwindigkeit von maximal 225 MBit/s nutzen – falls man diese in der Region erreicht. o2 reagiert auf die aktuelle Situation, wo der Konsum von Inhalten auf dem Handy steigt. Die 150 GB LTE-Datenvolumen sind vier Wochen gültig.

Prepaid-Karte bei o2 bestellen *

Das Datenpaket könnt ihr bei „Mein o2“ auf der Webseite oder in der „Mein o2“-App direkt auf dem Smartphone buchen. Ihr müsst bei einer Prepaid-Karte natürlich genug Guthaben auf der Karte haben, damit die Buchung funktioniert. Prepaid-Guthaben könnt ihr ganz einfach mit einer Karte im Laden, an einer Tankstelle und Co. besorgen. In Zeiten von Corona würden wir aber den . Die Aufladung per Onlinebanking ist auch möglich – beispielsweise bei der Sparkasse. So müsst ihr das Haus nicht verlassen, nur um Guthaben auf eure Prepaid-Karte zu bekommen.

Das 3G-Netz wird bald abgeschaltet – das ändert sich jetzt für euch:

Lohnt sich o2 my Prepaid?

Durchaus, wenn man die maximale Geschwindigkeit des Netzes von o2 nutzen aber einen Prepaid-Tarif haben möchte. Die Discounter-Tarife begrenzen die Leistung meist auf 21,6 MBit/s. Bei o2 gibt es maximal 225 MBit/s. Das kostet dann aber auch etwas mehr. Der günstigste Tarif mit 3,5 GB LTE-Datenvolumen kostet 9,99 Euro für vier Wochen. Zum Vergleich: Aldi Talk gibt es mit 3 GB LTE-Datenvolumen für 7,99 Euro für vier Wochen. Jetzt mit der 150-GB-Aktion lohnt sich der Kauf einer Prepaid-Karte von o2 natürlich sehr. Das Aufladen des Datenvolumens bei den Discounter-Tarifen ist da ein viel schlechterer Deal.