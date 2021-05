Der Prime Day 2021 wird auf Juni vorverlegt. Das hat Amazon mittlerweile offiziell bestätigt. Wann genau das exklusive Shopping-Event der Superlative beginnt, welche Angebote es vermutlich geben wird und wie ihr euch optimal auf die Rabattschlacht vorbereitet, erfahrt ihr im Artikel.

Was ist der Amazon Prime Day? Facts

Prime Day 2021: Wann findet das Amazon-Event statt?

Der Prime Day wird 2021 auf Juni vorverlegt, unserer Vermutung nach um den 15./16.06.2021 herum.

wird auf Juni vorverlegt, unserer Vermutung nach um den 15./16.06.2021 herum. Ein konkretes Datum für 2021 wurde von Amazon offiziell noch nicht verkündet, doch da der Prime Day in den letzten Jahren immer unter der Woche (Montag bis Mittwoch) stattfand, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dieses Jahr auch so sein wird – nur eben im Juni.

für 2021 wurde von Amazon offiziell noch nicht verkündet, doch da der Prime Day in den letzten Jahren immer unter der Woche (Montag bis Mittwoch) stattfand, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dieses Jahr auch so sein wird – nur eben im Juni. Normalerweise findet der Prime Day Mitte Juli statt.

2020 war eine Ausnahme: Wegen der Corona-Pandemie wurde der Amazon Prime Day auf den 13. und 14. Oktober verschoben.

Alle Angebote bei Amazon ansehen

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2021 vor?

Um die Angebote zu nutzen, müsst ihr Kunde des kostenpflichtigen Dienstes Amazon Prime sein. Praktischerweise kann jeder ein 30-Tage-Probeabo unter amazon.de/prime abschließen. Sinnvoll ist es außerdem, vorher die Amazon-Kreditkarte beantragt zu haben. Damit bekommt ihr nicht nur 40 Euro Startguthaben, sondern auch 3 Prozent der Kaufsumme als Guthaben wieder zurück, das ihr beim nächsten Amazon-Einkauf einsetzen kann.

Extra-Tipp: aktuell gibt es bei Mobilcom-Debitel eine lohnenswerte Aktion für Amazon-Kunden. Ihr bekommt einen 10 Euro Amazon-Gutschein als Prämie für ein Probeabo bei Freenet Video. Die Testphase des Streaming-Dienstes beträgt 3 Monate und kostet nur 99 Cent. Ihr macht also einen Gewinn von 9,01 Euro Amazon-Guthaben, wenn ihr gleich wieder kündigt. Mehr Infos zur Aktion haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst:

Weitere Schnäppchen-Tipps rund um den Prime Day 2021 haben wir euch in diesem Video zusammengefasst:

Alle Angebote bei Amazon ansehen

Wie lange geht der Amazon Prime Day 2021?

Rechnet mit zwei Haupt-Tagen, Montag und Dienstag oder Dienstag und Mittwoch. Diese werden vermutlich flankiert von Angeboten vorher und nachher, die aber weniger gut sind.

Wer macht mit beim Amazon Prime Day?

Der Prime Day ist ein Amazon-Event. Ende der Geschichte? Nun, nicht unbedingt, denn die Konkurrenz liebt es, Amazon zu kontern. Aus unseren Erfahrungen ist wahrscheinlich, dass wenigstens ein paar Online-Shops Gegenaktionen starten: Saturn, MediaMarkt und Otto sind mögliche Kandidaten.

Wetten, dass ihr noch nicht alle Prime-Vorteile kennt?

Welche Schnäppchen werden zum Prime Day 2021 erwartet?

Das ist natürlich noch unbekannt. Anhand der Angebote in den letzten Prime Days gehen wir aber davon aus, dass Schnäppchen mindestens bei folgenden Produktgattungen zu machen sind:

Amazon-Produkte: Echo-Smart-Speaker, Fire TV Sticks, Fire-Tablets, Kindle-eReader, etc.

Amazon-Dienste: Music Unlimited, Prime Video, Kindle Unlimited, Audible, etc.

Marken-Technik von Samsung, Apple, Bose, Sony, LG, Microsoft, ect.

Smartphones, Tablets, Notebooks

Festplatten, Speicherkarten, NAS-Systeme und weitere Speichermedien

Bluetooth-Boxen und -Kopfhörer

Gaming: Konsolen und Spiele sowie Gaming-Hardware und -Zubehör

Küchengeräte, Kaffeevollautomaten, Jamie-Oliver-Pfannen

Haushaltsgeräte, Werkzeug, Staubsauger-Roboter, Mähroboter

Outdoor- und Campingartikel

Mode, Accessoires, Schmuck und Beauty-Bestseller

Lebensmittel, Kaffeebohnen, Soft Drinks und Alkohol

Ihr habt gar kein Prime? Macht nix – auch ohne Mitgliedschaft könnt ihr bei Amazon kräftig sparen:

Alle Angebote bei Amazon ansehen

Sollte ich mit Anschaffungen auf den Amazon Prime Day 2021 warten?

Am Prime Day gibt es gute bis fantastische Preise. Ob das Gewünschte dabei ist, weiß man aber in der Regel nicht vorher. Schnäppchen gibt es immer. Soll heißen: Sucht ihr ein bestimmtes Produkt, müsst ihr nicht Monate warten. Schaut euch die Preisentwicklung anhand der Daten in Preisvergleichsportalen an, setzt euch ein Limit für den Maximalpreis, den ihr zu bezahlen bereit seid und schlagt dann zu, wenn die Gelegenheit da ist – ob am Prime Day, Black Friday oder zu einem anderen Datum.

Andersherum raten wir aber auch dazu, keine Produkte zum Vollpreis zu kaufen, wenn der Prime Day unmittelbar vor der Tür steht. Die Chance ist nämlich gut, am Prime Day ein Schnäppchen zu machen.

Wo finde ich die besten Angebote zum Prime Day 2021?

Zum einen unter amazon.de/angebote. Die Seite ist aber sicher nicht die übersichtlichste. Die gesamte GIGA-Redaktion wird aber an den Prime Days das gesamte Schnäppchenfeuerwerk aufbereiten und berichten, welche Produkte sich wirklich lohnen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).