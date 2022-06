Amazon lässt es zum kommen Prime Day so richtig krachen und verschenkt gleich über 30 Spiele. Zu den Gratis-Games für Abonnenten zählen unter anderem Mass Effect Legendary Edition und mehrere Star-Wars-Klassiker.

Update vom 16. Juni 2022:

Der Prime Day 2022 wird am 12. und 13. Juli stattfinden. Amazon hat zudem nun auch noch bekannt gegeben, dass sich Abonnenten während des Shopping-Events auf über 30 kostenlose Spiele zum Downloaden freuen dürfen. Hier findet ihr die Highlights der Auswahl an Gratis-Games zum Prime Day:

Mass Effect Legendary Edition

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

GRID Legends

Need for Speed Heat

Für Sci-Fi- und Rennsport-Fans ist beim Prime Day 2022 also eine satte Auswahl an kostenlosen Spielen vorhanden. Darüber hinaus könnt ihr euch aber auch noch 25 weitere Indie-Spiele schnappen. Die vollständige Liste der verfügbaren Gratis-Games findet ihr beim Prime-Gaming-Blog (Quelle: PrimeGaming)

Weitere Infos zum Amazon Prime Day 2022 findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Update vom 2. Juni 2022:

Die neuen Gratis-Spiele sind ab sofort bei Amazon für alle Prime-Abonnenten verfügbar. Die folgenden sechs Spiele könnt ihr euch jetzt schnappen und für immer behalten:

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

Amazon-Prime-Mitglieder können sich im Juni auf neue Geschenke freuen: Bei Prime Gaming gibt es in diesem Monat gleich 6 Gratis-Spiele abzustauben und zusätzlich noch exklusive Loot-Items für Top-Spiele wie zum Call of Duty: Warzone und FIFA 22. Hier findet ihr den Überblick über das Angebot von Prime Gaming im Juni 2022.

Prime Gaming im Juni 2022: Amazon verschenkt 6 Spiele-Hits

Im Mai könnt ihr euch bei Prime Gaming gleich sechs spannende Gratis-Games und diverse Loot-Items für aktuelle Top-Spiele schnappen. Wie immer müsst ihr euch die Spiele und Items nur einmalig abholen und dürft sie danach für immer behalten. Die Auswahl reicht dabei von dem Shooter Far Cry 4 bis hin zum Kult-Abenteuer Escape from Monkey Island. Exklusive Inhalte gibt es darüber hinaus unter anderem für Pokémon GO, Apex Legends, Hearthstone und Lost Ark.

Gratis-Games bei Prime Gaming im Juni 2022

Far Cry 4 (ab dem 1. Juni verfügbar)

Escape from Monkey Island (ab dem 1. Juni verfügbar)

Astrologaster (ab dem 1. Juni verfügbar)

Across the Grooves (ab dem 1. Juni verfügbar)

Calico (ab dem 1. Juni verfügbar)

WRC 8 FIA World Rally Championship (ab dem 1. Juni verfügbar)

Neben den Gratis-Games gibt es bei Amazon auch wie gewohnt kostenlose Inhalte. Zu den Highlights im Juni zählen die folgenden Items:

Exklusive Inhalte bei Prime Gaming im Juni 2022:

FIFA 22: Prime Gaming Pack (ab jetzt verfügbar)

Overwatch: Legendary Loot Box, 3x Standard Loot Boxes (ab jetzt verfügbar)

Apex Legends: Newcastle Stone Skies Bundle (ab jetzt verfügbar)

Pokémon GO: Prime Gaming Bundle (ab jetzt verfügbar)

Roblox: Virtual Nomad Bundle (ab jetzt verfügbar)

Hearthstone: 3x Standard Card Packs (ab jetzt verfügbar)

Lost Ark: Leaf Ornamental Chest, Crystaline Aura (5 day use), Amethyst Shard Pack (500 shards) (ab dem 31. Mai verfügbar)

Call of Duty Vanguard/Warzone: June Spear Head Bundle (ab dem 31. Mai verfügbar)

Destiny 2: Polaris Lance Bundle (ab dem 1. Juni verfügbar)

Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr euch bis zum 31. Mai außerdem noch die Gratis-Games aus dem Mai schnappen.

The Curse of Monkey Island (seit dem 2. Mai verfügbar)

Out of Line (seit dem 2. Mai verfügbar)

Mail Mole + 'Xpress Deliveries (seit dem 2. Mai verfügbar)

Cat Quest (seit dem 2. Mai verfügbar)

Shattered: Tale of the Forgotten King (seit dem 2. Mai verfügbar)

Auch im Juni 2022 könnt ihr bei Prime Gaming wieder eine Menge an Geschenken abstauben. Diesen Monat sind sechs Spiele gratis im Angebot, ebenso wie zahlreiche Ingame-Items für aktuelle Top-Spiele.