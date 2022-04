Im Mai können sich Prime-Gaming-Mitglieder wieder auf neue Gratis-Games freuen. Amazon verschenkt diesen Monat fünf Spiele für den PC und zahlreiche Ingame-Inhalte für aktuelle Top-Games.

Amazon Facts

Amazon-Prime-Mitglieder können sich im Mai auf neue Geschenke freuen: Bei Prime Gaming gibt es in diesem Monat gleich 5 Gratis-Spiele abzustauben und zusätzlich noch exklusive Loot-Items für Top-Spiele wie zum Destiny 2 und FIFA 22. Hier findet ihr den Überblick über das Angebot von Prime Gaming im Mai 2022.

Prime Gaming im Mai 2022: Amazon verschenkt 5 Spiele-Hits

Im Mai könnt ihr euch bei Prime Gaming gleich fünf spannende Gratis-Games und diverse Loot-Items für aktuelle Top-Spiele schnappen. Wie immer müsst ihr euch die Spiele und Items nur einmalig abholen und dürft sie danach für immer behalten. Die Auswahl reicht dabei von dem Kult-Adventure The Curse of Monkey Island bis hin zum Action-RPG Shattered: Tale of the Forgotten King. Exklusive Inhalte gibt es darüber hinaus unter anderem für Overwatch, Dead by Daylight, Hearthstone und Grand Theft Auto Online.

Bilderstrecke starten (18 Bilder) Einkaufen bei Amazon: Diese 17 Tricks muss jeder kennen

Übrigens: Falls ihr vorher noch keine Prime-Kunden wart, könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen (bei Amazon ansehen).

Gratis-Games bei Prime Gaming im Mai 2022

The Curse of Monkey Island (ab dem 2. Mai verfügbar)

Out of Line (ab dem 2. Mai verfügbar)

Mail Mole + 'Xpress Deliveries (ab dem 2. Mai verfügbar)

Cat Quest (ab dem 2. Mai verfügbar)

Shattered: Tale of the Forgotten King (ab dem 2. Mai verfügbar)

Neben den Gratis-Games gibt es bei Amazon auch wie gewohnt kostenlose Inhalte. Zu den Highlights im Mai zählen die folgenden Items:

Exklusive Inhalte bei Prime Gaming im Mai 2022:

FIFA 22: Prime Gaming Pack (ab jetzt verfügbar)

Overwatch: 2 Legendary Loot Boxes (ab jetzt verfügbar)

Brawlhalla: Fangwild Bundle (ab jetzt verfügbar)

Roblox: Virtual Nomad Bundle (ab jetzt verfügbar)

Grand Theft Auto Online: GTA$200K, zusätzlich GTA$100K für GTA+ Abonnenten (ab 5. Mai verfügbar)

Dead by Daylight: Meg Anniversary Outfit (ab 10. Mai verfügbar)

Two Point Hospital - Bone Monster Bundle (ab 17. Mai verfügbar)

Hearthstone - Random Guaranteed Legendary Card (ab 26. Mai verfügbar)

Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr euch bis zum 2. Mai außerdem noch die Gratis-Games aus dem April schnappen.

The Elder Scrolls 4: Oblivion (seit dem 1. April verfügbar)

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville (seit dem 1. April verfügbar)

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge (seit dem 1. April verfügbar)

Nanotale - Typing Chronicles (seit dem 1. April verfügbar)

Guild of Ascension (seit dem 1. April verfügbar)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (seit dem 1. April verfügbar)

Galaxy of Pen and Paper (seit dem 1. April verfügbar)

House of 1000 Doors: Family Secrets (seit dem 1. April verfügbar)

Im Video zeigen wir euch acht Games, die hoffentlich 2022 erscheinen werden:

8 Games, die HOFFENTLICH 2022 kommen Abonniere uns

auf YouTube

Auch im Mai 2022 könnt ihr bei Prime Gaming wieder eine Menge an Geschenken abstauben. Diesen Monat sind fünf Spiele gratis im Angebot, ebenso wie zahlreiche Ingame-Items für aktuelle Top-Spiele.