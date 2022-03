Die japanische Spielshow Takeshi's Castle kehrt zurück, wie Prime Video in Japan bestätigt hat. Die Neuauflage soll auch in Deutschland zu sehen sein. Wie viele Episoden der bizarren Sendung aus den 90er-Jahren produziert werden, hat Amazon noch nicht erläutert.

Takeshi's Castle: Comeback bei Amazon Prime Video

Prime Video hat in Japan zwei neue Formate angekündigt, bei dem zumindest eines in Deutschland für nostalgische Gefühle sorgen dürfte. Takeshi's Castle soll im Jahr 2023 neu aufgelegt und weltweit verfügbar gemacht werden. Manche wichtige Details bleiben allerdings noch unklar. So steht zum Beispiel noch nicht fest, wie viele Episoden es von der Neuauflage geben wird.

Am grundsätzlichen Prinzip von Takeshi's Castle dürfte es keine größere Änderung geben. In teils ziemlich bizarren Spielen versuchen Teilnehmer bis zum Schloss von Takeshi vorzudringen und ihn letztlich zu besiegen. „Diese ikonische japanische Serie fasziniert Menschen auf der ganzen Welt und überwindet Sprachen und kulturelle Barrieren“, wie Taka Hayakawa, Leiter von Japan Originals bei Prime Video, es treffend zusammenfasst (Quelle: DWDL.de). Amazon Prime in Deutschland hat es mittlerweile auch bestätigt:

Der Arbeitstitel der Neuauflage lautet Takeshi's Castle Project. Geplant ist, die Sendung „in über 240 Ländern und Gebieten“ auszustrahlen. Deutschland wird mit Sicherheit dazugehören. Einen genauen Starttermin hat Amazon noch nicht bekannt gegeben. Ob der japanische Comedian Takeshi Kitano mit seinen 75 Jahren erneut als Moderator mit dabei ist, steht auch noch nicht fest.

Was bieten die unterschiedlichen Streaming-Anbieter?

Takeshi's Castle: Vom DSF zu Amazon

Die Originalsendung lief bereits Ende der 80er-Jahre beim japanischen Sender TBS, bevor sie später ein weltweiter Erfolg wurde. In den 90er-Jahren liefen 120 Episoden in gekürzter Fassung beim DSF. Ab 2007 gab es Takeshi's Castle dann in einer neu synchronisierten Fassung bei RTL 2, heute sind Wiederholungen bei Nitro zu sehen.