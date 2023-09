Prime-Mitglieder verlieren Gratis-Zugriff: Amazon schmeißt bald alle 96 Episoden raus

In den letzten Jahren hatten Prime-Mitglieder kostenlos Zugriff auf eine der besten Serien der letzten Jahre. Doch damit ist bald Schluss, denn Amazon schmeißt schon bald alle 8 Staffeln und 96 Episoden von „Homeland“ raus. Wer die Serie noch nicht kennt oder aber sie gerne noch bis zum Ende schauen will, der muss sich jetzt beeilen.

Amazon Prime Facts

Spannung pur verspricht „Homeland“. Die US-amerikanische Fernsehserie, die Merkmale eines Psycho- sowie Agententhrillers enthält, lief ursprünglich zwischen 2011 und 2020 in den USA. Hierzulande ging man ab 2013 auf Sendung.

„Homeland“ fliegt bald bei Amazon Prime Video raus

Prime-Mitglieder können derzeit noch alle Folgen im Rahmen der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video ohne Aufpreis sehen („Homeland“ bei Amazon Prime Video sehen). Wer dies bisher noch nicht getan hat oder vielleicht noch mal in die Serie einsteigen möchte, der muss jetzt aber aufs Gas drücken. „Homeland“ findet sich nämlich auf der Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ bei Amazon.

Insofern dürfte die Serie spätestens bis Mitte Oktober aus dem Flatrate-Angebot fallen. Wer dann noch die Serie sehen will, der muss extra zahlen. Die Staffeln kosten je nach Alter zwischen knapp 20 Euro und 33 Euro, jeweils für HD-Qualität (bei Amazon ansehen).

Noch ist nicht absehbar, ob „Homeland“ nach dem Rausschmiss bei Amazon Prime Video an anderer Stelle auftaucht. Derzeit gibt es die Serie nirgends bei einer Streaming-Flatrate zu sehen. Allein nur gegen Bezahlung, wie bereits erwähnt.

Der Trailer zur ersten Staffel:

Homeland – Trailer (Staffel 1)

Im Mittelpunkt aller Staffeln steht Carrie Mathison, gespielt von Claire Danes. Eine Geheimagentin mit bipolarer Störung, die sich im Kampf gegen den internationalen Terrorismus befindet. Jede Staffel bringt neue Herausforderungen und eine neue Geschichte mit sich. Wer auf Serien wie „24“ steht, der dürfte auch an „Homeland“ Gefallen finden.

Tipp: In Staffel 5 geht es nach Berlin. Homeland war die erste Serie in der Geschichte des US-Fernsehens, bei der man eine ganze Staffel in Deutschland drehte.

Pflichttermin für Serien-Fans

Kritiker und Zuschauer fanden meist lobende Worte für „Homeland“. Bei einer IMDb-Bewertung vom 8,3 gehört die US-Serie eigentlich zum Pflichtprogramm eines jeden Serien-Fans. Bei Rotten Tomatoes zeigt sich ein ähnliches Bild, denn 85 Prozent der Profi-Kritiker waren von der Serie positiv überzeugt. Auf dem gleichen Niveau (86 Prozent) befindet sich das Votum der Zuschauer.

Wer jetzt immer noch zweifelt, dem sei gesagt, dass „Homeland“ unzählige Auszeichnungen ergattern konnte. Darunter mehrere Primetime Emmy Awards und Golden Globe Awards. Kurzum: Die Serie lohnt sich, selbst wenn ihr in der Kürze der Zeit vielleicht nicht mehr alles schafft. Allein die erste beiden Staffeln sind ein wahres Fest der Spannung und Unterhaltung.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.