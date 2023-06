Besitzer von Samsung-Smartphones haben sich schon öfter über die Kamera-Leistung der Galaxy-S23-Smartphones beschwert. Deswegen plant Samsung wohl ein größeres Software-Update, das viele der Probleme beseitigt. Nun hat Samsung eingestanden, dass ein weiteres Problem tatsächlich existiert und auch behoben werden soll. Der Lösungsvorschlag von Samsung ist nämlich wenig beeindruckend.

Samsung bestätigt Kamera-Fehler beim Galaxy S23

Samsung verbaut im Galaxy S23 (Test) und Galaxy S23 Plus den gleichen Hauptsensor mit einer Auflösung von 50 MP. Neben den schon bekannten Schwierigkeiten mit der Bildqualität, die in gewissen Situationen auftreten, leiden diese beiden Smartphones zusätzlich noch an einem anderen Problem. Wenn etwas mit einem Abstand von weniger als 30 cm fotografiert wird, dann kann dabei eine Unschärfe in Ringform entstehen. Die Mitte und Außenseite wird scharf, doch dazwischen bildet sich ein Unschärfering.

Samsung hat das Problem nun im offiziellen Forum eingestanden und gibt Tipps zur Fotografie. Demnach soll man nicht so nah rangehen und einen Abstand von mehr als 30 cm zum Motiv halten. Außerdem soll man das Foto bei einer Unschärfe nicht horizontal oder diagonal machen, sondern das Handy senkrecht halten. So soll es nicht mehr zu diesen komischen Unschärfen kommen.

Das Unternehmen verspricht zudem, dass das Problem mit dem nächsten Software-Update behoben werden soll. Das dürfte dann zusammen mit den vielen anderen Optimierungen stattfinden, die Samsung an der Kamera der Galaxy-S23-Smartphones beheben möchte.

Wenn ihr ein Samsung-Smartphone besitzt, solltet ihr diese Tipps kennen:

Samsung muss Kamera-Software nachbessern

Besitzer von Samsung-Smartphones warten schon seit mehreren Wochen auf ein größeres Kamera-Update. Bisher lässt Samsung seine Kunden aber warten. Vermutlich will das Unternehmen direkt alle bekannten Probleme beheben. Gut möglich, dass die Neuerungen dann mit dem Juni-Update kommen, das Samsung in Kürze verteilen dürfte.