Während Sony die Gamer-Massen mit der PlayStation 5 überzeugen will, führt Microsoft gleich zwei Konsolen ins Feld. Die Xbox Series X und Xbox Series S sind jedoch nicht auf einer Wellenlänge. Ein Entwickler bescheinigt der günstigen Alternative jetzt eine düstere Zukunft.

Was ist das Problem der Xbox Series S?

Wenn Gamer ihre Xbox One endlich in den Ruhestand schicken, stehen sie vor einer schwierigen Entscheidung: Wird die nächste Konsole eine Xbox Series X oder doch eine Xbox Series S? Für Erste spricht mehr Rechenpower, Letzte ist günstiger. Tadas Migauskas, Entwickler von Caverns of Mars: Recharged, sieht im Microsoft-Angebot allerdings wenig Zukunftsperspektive.

Im Interview mit GamingBolt erklärt Migauskas, dass die Xbox Series S Probleme mit den Spielen der Zukunft bekommen wird. Grund dafür soll der Unterschied in der GPU-Rechenpower sein. Die Xbox Series X sei der kleinen Schwester hier dreifach überlegen. Dieser Nachteil wirke sich dann direkt auf die angestrebte Auflösung aus. Zusammen mit der geringeren Speichergröße würde es die Konsole dann „ziemlich schwer“ haben, noch mitzuhalten (GamingBolt).

Ist die Xbox Series S nur ein Klotz am Bein?

Der Unterschied in der Rechenpower zwischen Xbox Series X und Xbox Series S ist natürlich kein Geheimnis. Allerdings behauptet Microsoft, trotz dieser Schwächen, zuverlässig Spiele mit einer Auflösung von 1440p und 60 FPS abliefern zu können. Migauskas stellt dieses Versprechen jetzt in Zweifel. Ein wichtiger Faktor sei hier Zeit, da sich Entwickler erst noch an neue Hardware gewöhnen müssen, um wirklich alles aus ihr herauskitzeln zu können.

Bisher erscheinen alle neuen Xbox Spiele sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der Xbox Series S. Falls Migauskas Recht behalten sollte, könnte die kleine Konsolenschwester zum Hindernis werden, da Entwickler immer auf ihre Schwächen Rücksicht nehmen müssen.

Laut Experten hat Microsoft allerdings noch ein größeres Konsolen-Problem. Im Vergleich zur PlayStation 5 gebe es einfach keinen guten Grund, um sich überhaupt eine Xbox zu kaufen, wenn alle Spiele sowieso auf dem PC erscheinen.