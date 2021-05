Ikea bietet ein lang erwartetes Produkt nun auch in Deutschland an. Mit der Fernbedienung Styrbar für das Smart Home lassen sich mehrere Lampen gleichzeitig und umfangreich steuern. Von der Couch aufzustehen brauchen wir nun nicht mehr – und besonders tief muss für die Fernbedienung auch nicht in die Tasche gegriffen werden.

Ikea Styrbar: Neue Fernbedienung für das Smart Home

Schon im Oktober 2020 tauchte sie auf ersten Bildern auf, ein paar Monate später war sie dann zunächst in den Niederlanden verfügbar. Nun hat sich die Styrbar genannte Fernbedienung für das Smart Home von Ikea auch auf den Weg nach Deutschland gemacht. Im Online-Shop und in den Filialen von Ikea ist das zur Trådfri-Reihe gehörende Produkt ab sofort verfügbar.

Besonders teuer fällt die Fernbedienung nicht aus. Ikea möchte glatte 10 Euro für Styrbar haben. Für die Lieferung fallen noch zusätzliche Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro an. Für den Betrieb werden darüber hinaus noch zwei AAA-Batterien benötigt, die nicht Teil des Lieferumfangs sind.

Über die Fernbedienung lassen sich nun bis zu 10 LED-Lampen gleichzeitig steuern. Sie lassen sich ein- und ausschalten sowie dimmen, sofern die LEDs dazu geeignet sind. Zusätzlich kann über Styrbar noch schrittweise zwischen kaltem und warmem Licht gewechselt werden. So ließe sich zum Beispiel die gesamte Wohnzimmerbeleuchtung vom Sofa aus steuern, ohne jede Lampe einzeln abklappern zu müssen.

Ikea Styrbar: Fernbedienung aus Edelstahl

Im Shop von Ikea wird Styrbar derzeit nur einzeln verkauft. Sollte es wie bei der älteren Fernbedienung für das Smart Home später auch Sets mit Leuchtmitteln geben, dann dürfte hier bereits ein Pairing stattgefunden haben.

Kam bei der älteren Fernbedienung von Ikea noch überall Kunststoff zum Einsatz, hat man sich bei Styrbar nun zumindest bei der Vorderseite für eine edlere Variante aus Edelstahl entschieden. Die Rückseite besteht aber weiterhin aus ABS-Kunststoff. Die Fernbedienung kommt auf eine Länge und Breite von jeweils 72 mm bei einer Höhe von 18 mm.