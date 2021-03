Abwechslungsreich und spannend kommt der Mittwochabend vor dem Fernseher daher. Von Unterhaltung, über Sport bis Dokumentationen werden heute praktisch alle Geschmäcker bedient. GIGA verrät, wo man beim Zappen ruhig mal hängen bleiben kann.

Promibacken und U21 EM dominieren den Fernsehmittwoch

Je nach Geschmack vielleicht nicht unangefochten, aber in jedem Fall weit vorne mit dabei ist am Mittwoch, 24. März, das Finale von „Das große Promibacken“. Sat.1 zeigt das Erfolgsformat nach britischem Vorbild ab 20:15 Uhr. Im Rennen um den Titel des besten Promibäckers 2021 sind Model Franziska Knuppe, Moderator Daniel Boschmann und Handball-Weltmeister Pascal Hens. Wer auch immer siegt, zeigt in „Promis backen privat“ ab 22:55 Uhr ihr oder sein persönliches Lieblingsrezept.

Fußball-Fans kommen nach längerer Durststrecke mal wieder mit einer internationalen Partie auf ihre Kosten: Ab 20:15 Uhr zeigt ProSieben das Spiel Ungarn vs. Deutschland aus der Gruppenphase der U21 EM.

Bei RTL liegt die aktuelle Staffel von „Der Bachelor“ in den letzten Zügen. Unter dem Titel „Nach der letzten Rose“ läuft ab 20:15 Uhr die Wiedersehens-Show nach dem Finale, in welcher der Rosenkavalier noch einmal den Kandidatinnen gegenüber tritt – und die Frage beantwortet: Ist aus der Show dieses Mal eine Beziehung im echten Leben entstanden?

Verbrauchertipps und die Zukunft der CSU nach der Maskenaffäre

Weniger seichte Unterhaltung bietet 3sat ab 20:15 Uhr mit der Dokumentation „Ganz – die wahre Geschichte des VW-Käfers“. Freunde des Pkw-Klassikers dürften hier ebenso auf ihre Kosten kommen wie breit Interessierte TV-Zuschauer. Das gilt auch für den „Haushaltscheck“ im WDR ab 21:00 Uhr. Hier gibt es Verbrauchertipps fürs neue Bad, auch bei kleinem Geldbeutel.

Politisch brisant und aktuell geht es bei „Kontrovers“ im BR zu. Dort widmet man sich ab 21:15 Uhr den Themen „Nach der Maskenaffäre – Wie sieht die neue CSU aus?“ und will am „Musterbeispiel Tübingen – Wie fühlt sich Corona-Freiheit an?“ einen Selbstversuch wagen.

Wer sich nicht vom TV-Programm angesprochen fühlt, kann immer noch auf Streaming-Dienste zurückgreifen: