Proteste und Demonstrationen fluten die Bundesstaaten der USA, der Hashtag #BlackLivesMatter spricht sich gegen Rassismus und für eine Welt aus, in der Menschen jeder Hautfarbe gleich behandelt und gesehen werden. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd steht insbesondere Amerika Kopf, doch auch internationale Spielentwickler beteiligen sich – und reagieren mit so wenig Ablenkungen, wie möglich.

Spiele sind Unterhaltung, Kunst, Zeitvertreib, Nachrichten, Geschichten, Medien. Sie sind auch eine Art von Ablenkung, wenngleich sie natürlich Themen tragen und Meinungen zur Schau stellen können: Nicht alle Spiele wollen nur, dass ihr euch gut fühlt und der Welt entfliehen könnt. Dennoch haben sich mehrere Entwickler und Publisher dazu entschieden, in dieser Zeit der Proteste gegen den weltweiten Rassismus ebenfalls eine Hand zu heben – und „wichtigeren Stimmen Gehör zu verschaffen“.

Sony, Microsoft, Activision, Naughty Dog, Bethesda, Warner Bros., EA, Guerilla Games, 343 Industries und andere beteiligen sich an den Protesten durch mitfühlende Nachrichten, Retweets und – vor allen Dingen – Stille. Keine Stille in Worten, doch Stille durch ausfallende Events und Spiele. Heute und morgen soll die Welt nicht über die PlayStation 5 sprechen, denn das Event am 4. Juni wurde von Sony offiziell abgesagt. Heute und morgen soll die Welt nicht über Call of Duty: Modern Warfares neue Season sprechen, denn auch sie wird verschoben – und auch hier, „um wichtigeren Stimmen Gehör zu verschaffen“:

„Wir haben uns dazu entschieden, das PlayStation-5-Event am 4. Juni zu verschieben. Während wir verstehen, dass Spieler weltweit auf die PS5-Spiele gespannt sind, glauben wir nicht, dass momentan die Zeit ist, um eben diese zu feiern – und deswegen wollen wir einen Schritt zurücktreten und wichtigeren Stimmen Gehör verschaffen.“

Einigen Kommentaren aus unserer Community auf Facebook und auf unserer Seite konnten wir entnehmen, dass dieserlei Ausfälle und Verschiebungen nicht so recht verstanden wurden. Um es noch einmal zu verdeutlichen: Weder die PS5 noch die neue Season von CoD: Modern Warfare haben direkt etwas mit den Protesten zutun, doch gerade Erstes würde durch die hohe mediale Reichweite von den Protesten ablenken. Etwas, das Sony nicht möchte, da sie die Bewegung unterstützten – ebenso wie Activision, die alle neuen Seasons von CoD: Modern Warfare, CoD: Warzone sowie CoD: Mobile deshalb verschieben. Auch EA hat die Präsentation zu Madden NFL 21 bis auf Weiteres abgesagt.

Lasst uns ehrlich sein: Egal, wie wenig jene Spiele und Konsolen mit der Bewegung um #BlackLivesMatter zutun haben; egal, wie sehr wir uns auf die neuen PS5-Blockbuster gefreut haben oder wie sehr auf die neue Season in unserem Lieblingsshooter: Es gibt manchmal wichtigeres als Spiele. Und manchmal muss eben auch Platz dafür geschaffen werden, diese wichtigeren Themen ohne Ablenkung besprechen zu können.