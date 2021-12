Auch im Jahr 2021 konntet ihr als PS-Plus-Abonnent wieder zahlreiche Gratis-Games abstauben und die hat sich Sony ganz schön was kosten lassen. Wie viele Spiele es geschenkt gab und welchen Wert sie hatten, erfahrt ihr bei uns.

Dank PS Plus haben PlayStation-Spieler zahlreiche Vorteile. Exklusive Rabatte, 100 GB Cloud-Speicher und die Möglichkeit, den Online-Multiplayer vieler Spiele zu nutzen, der Besitzern der PS4 und PS5 ohne das Abonnement verwehrt bleibt. Mitglieder können dabei zwischen einem Zeitraum von einem, drei oder zwölf Monate wählen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 8,99 Euro für einen Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für eine Jahresmitgliedschaft.

PS Plus hat aber noch einen weiteren Vorteil. Monatlich bekommt ihr mindestens drei Spiele geschenkt, die ihr in eurer Bibliothek sichern und jederzeit spielen könnt, solange ihr über ein aktives Abonnement verfügt. Welchen Wert hatten die Spiele in diesem Jahr? Hat Sony die letzten Jahre übertroffen? Das schauen wir uns einmal genauer an.

PS Plus: Wie viel waren die Gratis-Games 2021 wert?

Im Jahr 2019 kamen Abonnenten auf 32 Spiele, die am Ende einen Wert von rund 800 Euro hatten. Im Jahr 2020 konnten Abonnenten 28 Spiele im Wert von rund 620 Euro abstauben.

In diesem Jahr konnten sich Abonnenten über 40 Spiele für die PS4, PS5 und PSVR freuen. Geht man von den aktuellen Preisen aus, wir schließen Rabatte ein, hat Sony euch 2021 rund 1.350 Euro geschenkt (Stand: 02. Dezember 2021) und die letzten Jahre damit weit übertroffen.

Auch im Jahr 2022 wird Sony wieder zahlreiche Gratis-Games für euch bereithalten. Welche das sind, bleibt abzuwarten.

