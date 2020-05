Heute gab Sony die PS Plus-Spiele für den Monat Juni bekannt. Nachdem es im Mai mit Simulations-Spielen entspannt zuging, folgen nun zwei beliebte Shooter.

Wie jeden Monat überrascht Sony die PS Plus-Abonnenten auch im Juni wieder mit zwei Spielen:

Call of Duty: WW2 ist ein Ego-Shooter, der am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschien. Das Spiel ist der vierzehnte Teil der „Call of Duty“-Reihe.

Star Wars Battlefront 2 ist ein im „Star Wars“-Universum angesiedelter First- und Third-Person-Shooter und der sechste Teil der „Star Wars: Battlefront“-Reihe.

Was sagt ihr zu der Auswahl im Juni? Etwas für euch dabei, oder macht ihr diesen Monat lieber einen Bogen darum? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.

Originalbeitrag vom 5. Mai 2020 um 11:22 Uhr:

PS Plus: Die Mai-Spiele heute gratis herunterladen

Kürzlich gab Sony die PS Plus-Spiele für den Monat Mai bekannt. Ab heute könnt ihr euch die Spiele herunterladen und euch in die Welt der Strategie-Spiele stürzen.

Ob eine große Farm aufbauen oder eine umfangreiche Stadt kreieren, die PS Plus-Spiele im Mai machen es möglich. Die Abonnenten erhalten in diesem Monat:

Ab heute könnt ihr euch beide Spiele herunterladen und für immer behalten. Was sagt ihr denn zu den angebotenen Spielen? Eine gute Auswahl?

Originalbeitrag vom 29. April 2020 um 17:30 Uhr:

PS Plus: Neue Gratis-Spiele im Mai angekündigt, es wird strategisch

Auch im Monat Mai können sich die Abonnenten von PS Plus über zwei Gratis-Spiele für die PS4 freuen. Wir verraten euch, um welche Spiele es sich handelt.

Wieder ist ein Monat herum, und das bedeutet, dass sich alle PS Plus-Abonnenten über zwei weitere Gratis-Spiele freuen können. Der Monat Mai steht dabei offensichtlich im Zeichen der Aufbau-Simulationen – in einer geht es auf das Land, in der anderen in die große Stadt:

Ab dem 5. Mai 2020 könnt ihr euch die Spiele kostenlos herunterladen und für immer behalten. Werft einen Blick auf Cities Skylines, in dem ihr die Stadt eurer Träume errichten könnt:

Originalmeldung vom 7. April 2020 um 12:31 Uhr:

PS Plus: Die April-Spiele heute gratis herunterladen

Auch in diesem Monat können sich die Abonnenten von PS Plus über zwei Gratis-Titel für die PS4 freuen. Diese beiden Spiele könnt ihr euch als Abonnenten ab heute herunterladen.

Monatlich überrascht Sony die PS Plus-Abonnenten mit neuen Spielen. Die für den April stehen ab heute, dem 7. April, für einen Monat gratis zur Download zur Verfügung. Wenn ihr sie einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie solange nutzen, wie euer PS Plus-Abo andauert. Die beiden Spiele im April sind:

Wenn euer PS Plus-Abo abgelaufen ist oder ihr noch gar kein Abo hattet, könnt ihr euch etwa auf Amazon eine Mitgliedschaft kaufen. Die größte Ersparnis auf den Monat heruntergerechnet habt ihr, wenn ihr das Abo für ein Jahr abschließt.

Originalbeitrag vom 25. März um 12:55 Uhr:

PS Plus: April-Games wurden versehentlich geleakt

Normalerweise wären die PS Plus-Spiele für den Monat April erst nächste Woche bekannt geworden, anscheinend hat Sony die kommenden Spiele aber versehentlich bereits verraten.

Die PS Plus-Spiele für den Monat April 2020 sind nun wohl schon bekannt. Über ein scheinbar versehentlich veröffentlichtes Video auf YouTube hat Sony diese selbst verraten. Das Video an sich ist zwar nicht mehr verfügbar, doch Twitter-Nutzer Nibel hat es geschafft, rechtzeitig einen Screenshot zu sichern.

Demnach handelt es sich im April wohl um:

Uncharted 4 and Dirt Rally 2.0 are the free PS+ games in Aprilhttps://t.co/QtT4E34ky5 pic.twitter.com/8VrJrNV3Lj — Nibel (@Nibellion) March 24, 2020

Am 01. April 2020, um 17:30 werden wir dann erfahren, ob es sich bei den Spielen tatsächlich um die Gratis-Games des Abonnements handelt, oder nicht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Originalbeitrag vom 3. März 2020 um 13:58 Uhr:

PS Plus: Gratis-Spiele im März jetzt herunterladen

Der März 2020 ist da und damit auch die neuen PS Plus-Spiele im PlayStation Store. Ab sofort können Abonnenten des Sony-Dienstes zwei weitere Games kostenlos herunterladen.

Der Startschuss für die kostenlosen PS Plus-Spiele ist gefallen. Ab sofort könnt ihr euch über diese Titel freuen:

Bis zum 2. März konntet ihr euch noch die Februar-Spiele herunterladen:

Bioshock: The Collection

Die Sims 4

Firewall Zero Hour

Was sagt ihr zu der Auswahl und generell vom Angebot? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Ihr seid noch kein Mitglied bei PS Plus, findet die neuen Spiele aber so interessant, dass ihr sie euch unbedingt sichern möchtet? Im PlayStation Store könnt ihr Mitglied werden – ein Monat kostet aktuell 8,99 Euro.

Was ist eigentlich PlayStation Plus?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 ein PlayStation Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus der meisten Spiele nutzen zu können und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlst ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro (Je nach Angebot kann das abweichen). Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder ein Download-Code geschickt.

So, das war„ dann auch schon wieder. Jetzt kommen wir wieder zur ultimativen Frage, die immer nach der Verkündigung der Spiele gezwungenermaßen kommen muss: Seid ihr mit den Gratis-Spielen, die ihr über Sonys Multiplayer-Service bekommt, zufrieden – oder nicht?