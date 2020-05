Während Sonys Days of Play 2020 könnt ihr viele tolle Schnäppchen rund um die PS4 ergattern. Dazu zählen auch große Ersparnisse für eure PS-Plus-Mitgliedschaft.

„PS Plus“-Mitgliedschaft jetzt um 30 Prozent günstiger

Der „Days of Play“-Sale bietet euch aktuell zwölf Monate „PS Plus“-Mitgliedschaft für nur 41,99 Euro. Dies entspricht im Vergleich zum gewöhnlichen Preis von 59,99 Euro einem Rabatt von 18 Euro beziehungsweise 30 Prozent. Das Angebot ist bei mehreren Anbietern verfügbar, darunter auch bei Amazon, Saturn und Mediamarkt. Damit könnt ihr entweder bei PS Plus neu einsteigen oder eure Mitgliedschaft verlängern. In jedem Fall „bekommt ihr einen guten Preis geboten Die Days of Play und das Angebot enden am 8. Juni 2020.

Darum lohnt sich PS Plus – folgende Spiele habt ihr als „PS Plus“-Mitglieder im März 2020 komplett kostenlos erhalten:

Ursprüngliche Meldung vom 03.01.2019

Preisentwicklung für 12 Monate PS Plus

Für die meisten gehört PS Plus zu ihrer PlayStation zum guten Ton. Darum ist es natürlich umso schöner, wenn man beim Jahresabo ordentlich sparen kann. Im Schnitt waren meist um die 50 Euro für die Mitgliedschaft fällig, mit einigen Ausnahmen. Der historische Tiefstpreis lag dieses Jahr bisher bei 29,99 Euro – siehe Preisvergleich bei idealo. Diese Aktion war aber lediglich einen Tag verfügbar. Das Angebot von 44,99 Euro ist also dennoch ein Angebot, das sich lohnt.

Holt euch die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate – mit 25 Prozent Rabatt bei GameStop

Mit diesen Tricks macht ihr eure PlayStation 4 zu einer noch besseren Konsole:

Eure Vorteile mit PS Plus

Mit PS Plus könnt ihr nicht nur mit anderen Spielern zusammen online zocken, euch stehen auch 100 Gigabyte Cloud-Speicher für eure PS4-Spielstände zur Verfügung. Darüber hinaus bekommt ihr monatlich neue kostenlose Spiele und exklusive Rabatte im PlayStation Store.

Werdet ihr euch die PS Plus-Mitgliedschaft für ein Jahr holen, da sie aktuell günstiger ist oder ist sie euch immer noch zu teuer? Oder versteht ihr einfach nicht den Sinn des Services? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare.

