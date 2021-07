Eine Freude für PS-Plus-Besitzer – deutlich früher als üblich steht bereits das erste Gratis-Game für den Monat August fest! Mit dem Gaming-Abo könnt ihr demnächst ein taufrisches Spiel schon kurz nach seinem Release anzocken.

Während sich PS-Plus-Besitzer im Juli mit Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds und A Plague Tale: Innocence die Zeit vertreiben, wurde bereits das erste Gratis-Spiel für den August bekannt gegeben. Die Ankündigung erfolgte auf der Sony State of Play mit einem brandneuen Spiel, das ihr kurz nach seiner Veröffentlichung schon mit PS Plus zocken dürft – wie immer natürlich komplett kostenlos.

PS Plus im August – Multiplayer-Action mit Hunter's Arena: Legends

Zwischen dem 3. August und dem 6. September soll laut dem Magazin Gamerant Hunter's Arena: Legends via PS Plus kostenlos erhältlich sein. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ihr eine PS4 oder eine PS5 besitzt – das Spiel soll mit beiden Konsolen spielbar sein. Doch was ist das für ein Game?

Bei Hunter's Arena: Legends handelt es sich um ein Battle Royale mit bis zu 30 Spielern. Dabei könnt ihr zwischen 17 sogenannten Jägern wählen, um euren Gegnern das Leben schwer zu machen. Allerdings gibt es nicht nur Spieler, sondern auch KI-Gegner zu bekämpfen, die über die ganze Karte verteilt sind.

Ihr wollt wissen, was euch in Hunter's Arena: Legends erwartet? Dann schaut euch diesen Trailer an:

Neu ist hier das Setting – ihr prügelt euch nämlich durch die Dämonenwelt im antiken Asien. Wenn ihr diese Aufgabe nicht allein meistern wollt, steht euch auch der Trio-Modus zur Verfügung, bei dem ihr euch gemeinsam mit zwei Freunden in den Kampf stürzen könnt.

Und welche PS-Plus-Spiele gibt es noch im August?

Diese Frage lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Welche Spiele Sony noch im August für die PS-Plus-Gemeinde in petto hat, wird sich wahrscheinlich erst wieder zum Ende des Vormonats zeigen. Wir rechnen wie gewohnt mit einer vollständigen Ankündigung Ende Juli.

Natürlich halten wir euch auch im August wieder auf dem Laufenden, was die Gratis-Games im PS-Plus-Abo betrifft. Welche Spiele würdet ihr euch für diesen Monat wünschen? Und seid ihr ein Fan von PS Plus? Schreibt uns eure Meinung gern via Facebook!