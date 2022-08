Mit PlayStation Plus bekommt ihr jeden Monat neue Spiele, die ihr ohne zusätzlichen Aufpreis zocken könnt. Ein Leak verrät jetzt, dass ein großer Open-World-Shooter von Ubisoft schon bald zum Angebot dazustoßen könnte.

PlayStation 5 Facts

PS Plus Extra und Premium: Ghost Recon: Wildlands soll kommen

Sony hat das Angebot von PlayStation Plus aufgestockt. Zusätzlich zu den monatlichen Gratis-Games bekommt ihr jetzt auch noch weitere Bonus-Spiele. Zumindest dann, wenn ihr für die Extra-Pakete PS Plus Extra oder PS Plus Premium bezahlt.

Ein Leaker hat jetzt verraten, dass ihr euch voraussichtlich Mitte August auf Ghost Recon: Wildlands freuen könnt. Der Taktik-Shooter von Ubisoft kann dabei mit einer großen offenen Spielwelt glänzen. Handlungsort ist Bolivion, wo ihr gegen ein gefährliches Drogenkartell antretet. Um die Verbrecher zu Fall zu bringen, könnt ihr auf verschiedene Fahr- und Flugzeuge zurückgreifen und auch zusammen mit Freunden im Koop spielen.

Schaut euch hier den Trailer zu Ghost Recon: Wildlands an:

Ghost Recon: Wildlands - "Fallen Ghosts" Trailer

Sony bietet drei PS-Plus-Varianten für PlayStation-Besitzer an

Der PS-Plus-Leak stammt von billbil-kun auf der französischen Seite Dealabs. Ob es sich bei dem Gratis-Spiel für Extra- und Premium-Kunden tatsächlich um Ghost Recon: Wildlands handelt, wissen wir natürlich trotzdem erst, wenn Sony es ankündigt. Allerdings landen die PS-Plus-Spiele immer wieder vor dem offiziellen Reveal im Internet. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass der Ubisoft-Shooter tatsächlich bald für PlayStation-Spieler verfügbar wird (Quelle: Dealabs).

Im Juni 2022 hat Sony das PS-Plus-Abo etwas umgebaut. Jetzt gibt es drei Modelle, für die Spieler monatlich bezahlen können. Mit PlayStation Plus Essential erhaltet ihr weiterhin drei Gratis-Spiele im Monat. Im August sind das Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon, und Little Nightmares. Zusätzlich dazu gibt es dann noch PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium. Klingt verwirrend? Keine Sorge, wir erklären euch die Unterschiede und Vorteile der verschiedenen PlayStation-Plus-Angebote.