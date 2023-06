Wenn ihr aktuell keine PS-Plus-Mitgliedschaft besitzt, dann könnt ihr euch auf ein nettes Geschenk von Sony freuen – am Wochenende könnt ihr die Online-Features des Abos völlig kostenlos nutzen.

Sony macht PlayStation-Besitzern ein Geschenk und spendiert allen Gamern ein Gratis-Wochenende im Juni. Wie das Unternehmen angekündigt hat, werden die Multiplayer-Features des Abo-Services am 24. und 25. Juni kostenlos für alle Spieler verfügbar sein. Somit könnt ihr die die Online-Vorzüge der Mitgliedschaft austesten, ohne ein Abo abzuschließen.

PS Plus: Sony spendiert Spielern Gratis-Wochenende

Sony feiert das erste Jahresjubiläum seines dreistufigen PS-Plus-Modells mit einem kostenlosen Multiplayer-Wochenende. Am 24. und 25. Juni werdet ihr demnach auch ohne Mitgliedschaft gegen und mit euren Freunden online auf eurer PS4 und PS5 zocken können. Dafür benötigt ihr lediglich eure Konsole und dementsprechend einen PSN-Account.

Schaut euch hier den Trailer zum dreistufigen PS-Plus-Modell an:

Das neue PlayStation Plus im Überblick

Neben dem Gratis-Wochenende hat Sony in den nächsten Tagen auch noch weitere Festivitäten und Gratis-Aktionen geplant. Unter anderem bietet das Unternehmen neue Spieler-Avatare sowie Desktop- und Mobile-Wallpaper und Gewinnspiele an, bei denen ihr eine PS5 oder ein PSVR2-Headset gewinnen könnt. (Quelle: PlayStation)

Sony feiert neues PS Plus

Zum Release hatte das neue PS-Plus-Modell noch bei manchen Gamern für Verwirrung gesorgt – doch ein Jahr nach dem Start von PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium lässt sich feststellen, dass sich die Umstellung für Sony in jedem Fall gelohnt hat. Erst kürzlich hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass sich rund 14 Millionen Spieler für die teureren Abo-Stufen entschieden haben. Insgesamt kann Sony auf etwas mehr als 47 Millionen Gamer als PS-Plus-Mitglieder zählen. Vielleicht kommen durch das Gratis-Wochenende ja noch einige dazu.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 9 nützliche Tricks, die jeder PS5-Besitzer kennen sollte:

