PS-Plus-Hammer: Neuen Online-Shooter gibt’s direkt kostenlos für alle Abonnenten

Am 6. Februar gibt es für alle PS-Plus-Abonnenten wieder drei neue Gratis-Games abzustauben. Eigentlich erfolgt die große Enthüllung der Spiele erst in zwei Wochen, doch Publisher Square Enix hat bereits jetzt verraten, dass ihr neuer Party-Shooter Foamstars Teil des Gratis-Portfolios sein wird.

Kostenlos bei PS Plus: Foamstars landet im Sony-Abo

Den letzten Mittwoch des Monats haben sich einige PS-Plus-Abonnenten bestimmt schon rot im Kalender markiert. Normalerweise enthüllt Sony an diesen Tagen um 17:30 Uhr mit einem Blog-Post immer, auf welche Gratis-Games sich die zahlende Kundschaft im kommenden Monat freuen darf.

Doch Ausnahmen bestätigen bekannterweise die Regel – so auch dieses Mal. Denn jetzt verkündet Publisher Square Enix schon vor der offiziellen Bekanntgabe, dass ihr neuer Multiplayer-Shooter Foamstars ab dem 6. Februar 2024 kostenlos für alle PS-Plus-Abonnenten auf der PS5 und PS4 verfügbar ist (Quelle: Pressemitteilung Square Enix).

Das bunte Foamstars erinnert an Nintendos Splatoon-Reihe. Zwei Teams treten in einer Arena in unterschiedliche Spielmodi gegeneinander an, beschießen sich mit Schaum und können dabei aus unterschiedlichen Waffen und Spielfiguren wählen. Zur schnelleren Fortbewegung können Teammitglieder auf dem versprühten Schaum entlangsurfen.

Wie inzwischen üblich können die Spieler ihre Figuren mit zahlreichen Gegenständen optisch an ihre Vorlieben anpassen.

Erste Szenen aus Foamstars gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Foamstars: Ankündigungstrailer für PS4 und PS5

Foamstars wird für alle PS-Plus-Abonnenten ab dem 6. Februar kostenlos zur Verfügung stehen – ganz egal, ob ihr Essentials, Extra oder Premium als Abo-Plan gewählt habt.

Welches Abo-Modell von PS Plus lohnt sich für euch? Im Artikel fassen wir alle Unterschiede der drei Angebote für euch zusammen:

Wann werden die anderen PS-Plus-Spiele enthüllt?

Wenn Sony sich an seine ungeschriebene Regel hält, werden die beiden weiteren Gratis-Spiele für PS-Plus-Abonnenten am 31. Januar 2024 um 17:30 Uhr enthüllt und stehen dann ebenfalls ab dem 6. Februar 2024 gegen 12 Uhr zum Download bereit.

Die neuen Gratis-Spiele können sich die Abonnenten dann wahrscheinlich bis zum 4. März 2024 kostenlos sichern.

Habt ihr euch die aktuellen Gratis-Games schon gesichert? Das Angebot kann sich dieses Mal wirklich sehen lassen:

