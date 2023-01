Auch im Jahr 2023 geht es weiter mit der Erweiterung der PS-Plus-Bibliothek. Ab heute sind drei weitere Spiele über das PS-Plus-Abo kostenlos zu haben. Um welche Games es sich hierbei handelt und wo ihr sie bekommt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

PS Plus: Neue Gratis-Games im Januar

PS-Plus-Abonnenten dürfen sich wieder mal freuen, denn Sony stellt heute wieder drei Spiele bereit. Wie gehabt fallen bei abgeschlossenem Abo auch keine weiteren Kosten für die Games an. Sie stehen ab heute bei PlayStation Plus Essential, Extra und Premium gratis bereit.

Am Prozedere hat sich nichts geändert: Ihr erhaltet für einen Monat die Möglichkeit, die drei Games in eure Spielbibliothek zu übernehmen. Einmal gesichert, lassen sich die Vollversionen ohne Wenn und Aber nach Belieben spielen, solange ihr das Abo weiterzahlt.

Hier die Januar-Spiele bei PS Plus in der Übersicht:

PS-Plus-Spiele für Januar im Detail

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4/PS5)

Star Wars Jedi: Fallen Order - Launch Trailer

In Star Wars Jedi: Fallen Order wartet auf euch ein neues Abenteuer in der Galaxis. In diesem Third-Person Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle eines einsamen Padawan, der seine Ausbildung abschließen, neue Fähigkeiten und die Kunst des Lichtschwertes erlernen muss.

Das Game steht über PS Plus Essential für die PlayStation 4 und 5 bereit.

Fallout 76 (PS4)

Fallout 76: offizieller Teaser-Trailer

Fallout 76 ist eure Möglichkeit, euch gemeinsam mit Freunden in ein Abenteuer in der Apokalypse zu stürzen. Nachdem ihr aus Vault 76 gestiegen seid, gilt es die Geheimnisse West Virginias zu entdecken und das Land mit Nachbarn wieder aufzubauen. Appalachia bietet außerdem zahlreiche wechselnde und saisonale Challenges, mit denen ihr euch die verschiedensten Belohnungen, Items und C.A.M.P.-Gegenstände freischalten könnt.

Das Game steht über PS Plus Essential für die PlayStation 4 bereit.

Axiom Verge 2 (PS4/PS5)

Axiom Verge 2 – offizieller Trailer

Solltet ihr Axiom Verge gespielt haben, erwartet euch hier die Fortsetzung, die das Universum erweitert sowie komplett neue Charaktere, Fähigkeiten und Gameplay einbringt. Ihr schlüpft in die Rolle von Millionärin Indra, die sich in die Antarktis begibt, um das Verschwinden ihrer Tochter zu untersuchen. Statt auf ihre Tochter stößt sie allerdings auf eine völlig andere Realität, infiziert von parasitären Maschinen.

Das Game steht über PS Plus Essential für die PlayStation 4 und 5 bereit.

PS Plus Essential für 60 Euro im Jahr

Das Abo für PS Plus Essential ist weiterhin für 60 Euro zu haben. Für diese Summe gibt es Zugriff auf Online-Multiplayer und jeden Monat (meist) drei Spiele für die PlayStation 4 und 5. Die PS4-Games laufen oft auch auf der PS5.

Im PlayStation Store lässt sich das Abo direkt abschließen. Alternativ kann auch eine Guthabenkarte erstanden werden, zum Beispiel bei Amazon:

Noch mehr Spiele und Goodies gibt es bei den teureren Abo-Stufen. Alle wichtigen Infos haben wir hier für euch zusammengefasst:

