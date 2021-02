Die drei Gratis-Games für den Februar sind ab sofort zum Herunterladen verfügbar. PS-Plus-Mitglieder sollten gleich im PS-Store vorbeischauen und sich die kostenlosen Spiele für ihre PS4 oder PS5 sichern.

3 Gratis-Games im Februar: Ab sofort herunterladen

Sony hat vor kurzem die Aufstellung für die Gratis-Games im PS-Plus-Abo verraten. Es gibt Grund zur Freude, denn es sind wieder drei Spiele am Start. Vorausgesetzt ihr könnt euch als glücklicher PS5-Besitzer schätzen. Denn PS4-Spieler erhalten die üblichen zwei kostenlosen Spiele und ein PS5-Game gibt es oben drauf.

Ihr könnt euch die drei kostenlosen Spiele ab sofort im PS-Store sichern. Schaut also schnell vorbei! Ihr seid noch kein PS-Plus-Mitglied? Dann schaut euch das Einjahres-Abo auf Amazon an.

Diese 3 Gratis-Spiele warten auf euch:

In Control müsst ihr mithilfe von telekinetischen Kräften und den Gegenständen in eurem Umfeld das Federal Bureau of Control von einer verderbten Präsenz befreien und somit die Kontrolle zurückerlangen.

Concrete Genie ist ein besonderes Spiel für alle Kreativen da draußen. Mit einem mächtigen Malpinsel bewaffnet schlüpft ihr in die Rolle von Ash, dessen Kunstwerke zum Leben erweckt werden. Ihr begebt euch auf eine herzerwärmende Reise und rettet mit der Lösung von Puzzlespielen eure Heimat vor der Dunkelheit.

Destruction Allstars ist ein brandneues Action-Spiel, in dem ihr in waghalsigen Rennen mit euren erwählten Helden rasante Kämpfe austragen müsst. Wie der Name es vermuten lässt, geht es dabei um eines: Zerstörung. Ihr könnt in Online-Wettkämpfen gegen eure Freunde antreten und mit bis zu 16 Spielern spielen.

Sichert euch Control und Concrete Genie vom 02. Februar bis 01. März für eure Spielebibliothek. PS5-Besitzer haben bis zum 05. April die Chance, Destruction Allstars herunterzuladen.

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS Plus-Karte oder ein Download-Code geschickt.