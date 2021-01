Neues Jahr, neue PS-Plus-Spiele! Nicht nur Action- sondern auch Rollenspiel-Fans kommen diese Mal auf ihre Kosten. Zwei Spiele gibt es für die PS4, eines steht den glücklichen Besitzern einer PS5 exklusiv zum Download zur Verfügung.

Neue PS-Plus-Spiele im Januar: Die Gratis-Games für PS4 und PS5

Frohe Kunde für alle Abonnenten von PlayStation-Plus: Der Abo-Service von Sony gewährt euch im Januar 2021 wieder Zugriff auf 3 neue Gratis-Spiele – davon zwei für die PS4, eines gibt es exklusiv für PS5-Spieler. Die Spiele könnt ihr euch ab dem 05. Januar 2021 bis zum 01. Februar 2021 sichern.

Diese Gratis-Games könnt ihr im Januar 2021 abstauben:

In Shadow of the Tomb Raider schlüpft ihr erneut in die Rolle von Lara Croft und müsst mal eben die Apokalypse verhindern. Schleich-, Action-, Kletter- und Rätselpassagen wechseln sich in regelmäßigen Abständen ab.

Mit GreedFall kommen hingegen alle Rollenspiel-Fans auf ihre Kosten. Als Neuankömmling auf einer mystischen Insel sucht ihr nach einem Heilmittel einer mysteriösen Krankheit, welche eure Familie plagt.

Maneater lässt euch in die Rolle eines Hais schlüpfen, der nach dem brutalen Mord an seiner Mutter auf Rache sinnt! Aus der Third-Person-Perspektive steuert ihr euren Hai durch zahlreiche Gewässer, wachst langsam aber sicher zu einer echten Bestie heran, messt euch mit anderen Wasserbewohnern und vernascht auch mal den einen oder anderen Menschen.

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

