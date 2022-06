Die neuen Spiele für den Juni sind endlich für alle Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes verfügbar. Darunter ist auch ein Action-Spektakel mit einer Metacritic-Traumwertung von 94 %.

PS Plus: Gratis-Spiele im Juni mit God of War

Neuer Monat, alte Geschichte: Die drei Spiele fürs PS+-Abo sickern ein paar Tage vorab durch, werden dann irgendwann von Sony bestätigt und sind zum Monatsanfang endlich zum Download verfügbar. So auch dieses Mal, allerdings im Juni mit einem echten Leckerbissen für Action-Fans. Denn God of War (2018) sollte man sich nicht entgehen lassen – sofern man das Spiel nicht längst gekauft oder per PS+ Collection nach dem Kauf einer PS5 „für umme“ eingesackt hat.

PS+ im Juni: Die Spiele

Die folgenden drei Spiele sind im Juni Teil des PlayStation-Abos:

(Quelle: PlayStation Blog)

Die kommenden PS-Plus-Spiele im Überblick

Mit God of War bekommen im Juni alle PlayStation-Plus-Abonnenten eines der besten Spiele für die PS4 gratis spendiert. Im Action-Hit begleiten wir Kratos und seinen Sohn bei ihrer Reise zum höchsten Gipfel der Neun Welten. Dabei müssen sie sich allerlei Gefahren stellen und auch das eine oder andere Rätsel lösen, um ihren Weg fortsetzen zu können. Die Kämpfe sind dabei gewohnt brachial inszeniert und holen in grafischer Hinsicht alles aus der PS4 raus. Bonus für PS5-Spieler: Hier läuft der Titel in seidig-weichen 60 statt 30 FPS – und sieht nebenbei auch auf der Nextgen-Plattform noch vorzüglich aus. Auf Metacritic sammelt die Götterkeilerei entsprechend 94 von 100 wohlverdiente Punkte ein, bei GIGA gab's 8.5 / 10 Punkte im Test.

Kein richtiges God of War? | Test / Review zum 4. Teil Abonniere uns

auf YouTube

Mit Naruto to Boruto: Shinobi Strikers kommen alle Fans von Prügelspielen auf ihre Kosten. Mit eurem Ninja-Squad stellt ihr euch online einem gegnerischen Vierertrupp aus anderen Spielern. Die Wahl eures Ninjas hat große Auswirkungen auf das Gameplay. Einige von ihnen eignen sich besonders gut für den direkten Angriff, andere hingegen sind als Heiler oder Abwehrbollwerk konzipiert – und auch Fernkämpfer gehören zu den auswählbaren Charakterklassen. Bei Metacritic wird das Spiel mit 61 % aber nur mittelprächtig bewertet. Nun Nin ja ...

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER – offizieller Trailer

Wem das noch nicht genug digitales Gekloppe ist, kann sich zudem über Nickelodeon All-Star Brawl freuen. Das Spiel ist quasi ein Smash-Bros-Klon im Nickelodeon-Universum – also schnelle 2D-Action mit allerlei bekannten Charakteren, die über unterschiedliche Angriffsmuster und Spezialaktionen verfügen. Wer also schon immer Mal SpongeBob in der Rolle von Danny Phantom so richtig die Fresse polieren wollte, kann diese Fantasie nun endlich ausleben. Kann das was? Laut Metacritic hat das Spiel eine durchschnittliche Wertung von 65 %. Aber wie heißt es doch so schön: Einem geschenkten Schwamm schaut man nicht ins ... ach, egal.

Nickelodeon All-Star Brawl – offizieller Trailer

